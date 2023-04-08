Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:28
«Ахмат» нанес «Уралу» третье подряд поражение в РПЛ Спорт, 18:25
При обстреле села в Белгородской области погибли 10 коров Политика, 18:12
Hindu узнала детали просьбы Украины к Индии по оказанию помощи Политика, 18:09
В США допустили отправку военных на Тайвань в случае вторжения Китая Политика, 18:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:47
Овечкин из-за травмы пропустил тренировку «Вашингтона» Спорт, 17:37
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Власти Турции приняли первые законы по газовому хабу Политика, 17:24
Анфисе Резцовой сделали переливание крови после сердечного приступа Спорт, 17:20
Италия собралась пересмотреть сделку по продаже НПЗ ЛУКОЙЛа из-за США Бизнес, 16:45
«Манчестер Юнайтед» прервал серию «Эвертона» без поражений Спорт, 16:31
Британские магазины вернут снеки из акулы из-за санкций Бизнес, 16:05
Ликсутов рассказал о планах закупки 50 новых электропоездов для МЦД Город, 15:59
Аутсайдер РПЛ выиграл первый матч под руководством испанского тренера Спорт, 15:57
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Hindu узнала детали просьбы Украины к Индии по оказанию помощи

The Hindu: замглавы МИД Украины Джапарова приедет в Индию и обсудит оказание помощи Киеву
В ходе визита в Индию замглавы МИД Украины Эмине Джапарова хочет обсудить предоставление Киеву гуманитарной помощи и энергетического оборудования, а также приглашение Зеленского на саммит G20 в Нью-Дели
Эмине Джапарова
Эмине Джапарова (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина запросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая лекарственные препараты, медицинское и энергетическое оборудование, пишет издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, просьба Киева будет обсуждаться в ходе предстоящего визита в Индию первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Газета пишет, что она приедет 10 апреля, проведет переговоры с индийским правительством, выступит в аналитическом центре Дели, а также, вероятно, пригласит посетить Киев премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Украина также заинтересована получить приглашение для участия встречах G20, которые в этом году проходят под председательством Индии, пишет издание. Киев в том числе хотел бы, чтобы президента Владимира Зеленского позвали выступить в онлайн-режиме на саммите лидеров «Большой Двадцатки», как это было в прошлом году на Бали. В 2023 году главный саммит G20 запланирован в Нью-Дели на 9-10 сентября.

На фоне военной операции на Украине Индия как хозяйка саммита столкнулась со сложностями в согласовании итоговых заявлений на нескольких встречах в рамках G20. Так, такие документы не были приняты на встречах «двадцатки» на уровне глав МИД и министров финансов, поскольку страны-участницы не смогли договориться по поводу формулировок о конфликте на Украине.

«Учитывая поляризацию мнений об Украине, консенсуса достичь не удалось. Бывают случаи, когда у нас нет согласия между странами G20», — отмечал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Индия переговоры
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Bloomberg узнал об оптимизме Индии по формулировке об Украине на G20
Политика
Reuters узнал о планах Индии продлить запрет на экспорт бензина
Экономика
Новак заявил о 22-кратном росте поставок нефти в Индию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter