Hindu узнала детали просьбы Украины к Индии по оказанию помощи

В ходе визита в Индию замглавы МИД Украины Эмине Джапарова хочет обсудить предоставление Киеву гуманитарной помощи и энергетического оборудования, а также приглашение Зеленского на саммит G20 в Нью-Дели

Эмине Джапарова (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина запросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая лекарственные препараты, медицинское и энергетическое оборудование, пишет издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, просьба Киева будет обсуждаться в ходе предстоящего визита в Индию первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Газета пишет, что она приедет 10 апреля, проведет переговоры с индийским правительством, выступит в аналитическом центре Дели, а также, вероятно, пригласит посетить Киев премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Украина также заинтересована получить приглашение для участия встречах G20, которые в этом году проходят под председательством Индии, пишет издание. Киев в том числе хотел бы, чтобы президента Владимира Зеленского позвали выступить в онлайн-режиме на саммите лидеров «Большой Двадцатки», как это было в прошлом году на Бали. В 2023 году главный саммит G20 запланирован в Нью-Дели на 9-10 сентября.

На фоне военной операции на Украине Индия как хозяйка саммита столкнулась со сложностями в согласовании итоговых заявлений на нескольких встречах в рамках G20. Так, такие документы не были приняты на встречах «двадцатки» на уровне глав МИД и министров финансов, поскольку страны-участницы не смогли договориться по поводу формулировок о конфликте на Украине.

«Учитывая поляризацию мнений об Украине, консенсуса достичь не удалось. Бывают случаи, когда у нас нет согласия между странами G20», — отмечал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.