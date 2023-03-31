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Bloomberg узнал об оптимизме Индии по формулировке об Украине на G20

Bloomberg: Индия оптимистично смотрит на возможность достижения странами G20 консенсуса
Страны G20 пока не согласовали формулировку для обозначения конфликта на Украине в общем заявлении, тем не менее Индия все более оптимистично смотрит на возможность достижения консенсуса, пишет Bloomberg
Фото: Anushree Fadnavis / Reuters
Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Индия все более оптимистично смотрит на возможность достижения странами G20 консенсуса в вопросе того, как обозначать конфликт на Украине в тексте заявления. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что представители разных стран провели несколько встреч, что контрастирует с регулярными пропусками мероприятий во время аналогичных переговоров в прошлом году в Индонезии.

Все это породило надежды на компромисс, сказал он, добавив, что любая эскалация конфликта может нарушить это.

Главный переговорщик Индии в G20 Амитабх Кант заявил 30 марта, что группа все еще не близка к достижению соглашения по формулировкам в совместном заявлении. Тем не менее он рассказал, что провел «очень позитивную и оптимистичную» встречу с российской коллегой Светланой Лукаш, отметив, что они «обсудили все на свете».

Саммит G20 состоится в столице Индии 9–10 сентября.

Индия в этом году председательствует в G20. В 2022 году хозяйкой была Индонезия. Индийский премьер Нарендра Моди пообещал, что Нью-Дели будет работать для «продвижения общечеловеческого чувства единства».

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В начале марта в Нью-Дели прошел саммит глав МИД «Большой двадцатки». «Учитывая поляризацию мнений об Украине, консенсуса достичь не удалось. Бывают случаи, когда у нас нет согласия между странами G20», — констатировал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

По данным Bloomberg, Россия и Китай на встрече в Нью-Дели также настаивали, чтобы в итоговом документе военные действия на Украине не были названы войной.

Ранее, в феврале, в индийском Бангалоре прошла встреча министров финансов стран G20, но она завершилась без итоговой декларации, так как участники не смогли согласовать несколько пунктов, касающихся боевых действий на Украине, их также не одобрили Россия и Китай.

Предыдущий саммит лидеров, прошедший 15–16 сентября 2022 года на Бали, закончился принятием документа, в котором говорилось, что большинство представителей G20 «решительно осуждают» действия России на Украине. Тем не менее российская сторона настояла, чтобы в нем было указано наличие альтернативных точек зрения.

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Виктория Громова Виктория Громова
G20 Индия консенсус
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