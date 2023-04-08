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Военная операция на Украине ,  
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Депутат отверг обвинения Украины в нежелании России обменять мусульман

Депутат Шамсаил Саралиев: Россия согласилась обменять пленных мусульман с Украиной
Киев сообщил, что Москва не восприняла с энтузиазмом идею об обмене пленных мусульман в связи со священным месяцем Рамадан. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Минобороны России оперативно согласилось на обмен
Шамсаил Саралиев
Шамсаил Саралиев (Фото: duma.gov.ru)

Минобороны России «достаточно быстро и положительно» согласилось на предложение Украины обменять пленных, исповедующих ислам, соответствующие обвинения украинской стороны недостоверны, заявил РБК депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

«Мне лично так же поступало подобное предложение от украинской стороны, и на него был дан положительный ответ», — отметил Саралиев.

По его данным, Минобороны России выразило готовность передать Украине семерых военнопленных-мусульман: Игоря Бинали оглы, Анара Джафарова, Евгения Кравчука, Максима Мамедова, Михаила Мусаева, Гасим Зейнула Назралиева оглы, Макани Рзаева оглы.

РБК направил запрос в Министерство обороны России и обратился за комментарием к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Об отказе российской стороны обменять пленных-мусульман по случаю священного месяца Рамадан заявила накануне советница руководителя офиса президента Украины Дарья Заривная в интервью «Голосу Америки» (признан иноагентом). «Мы вышли с предложением обменять мусульман «всех на всех» с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма», — рассказала она.

Заривная отметила, что Киев старается действовать проактивно в вопросе обмена пленными, ведя поиск «разных углов, под которыми мы заходим», чтобы инициировать процесс обмена пленными». «Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытащить больше наших», — добавила она.

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Россия и Украина за период военной операции не раз обменивались пленными. При последнем обмене Минобороны России объявило, что из украинского плена вернулись 90 военных, в офисе украинского президента сообщили о возвращении 130 человек из российского плена. Москалькова тогда говорила, что стороны сначала обсуждали формулу обмена «160 на 160», но украинская сторона в результате согласилась обменять только 90 человек.

В конце марта Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными сообщил о передаче России всех тяжелораненых пленных, которых было можно транспортировать. Тогда же Саралиев уточнил, что речь идет о пяти военных.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума обмен пленными Украина
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