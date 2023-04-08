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Политика ,  
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Абхазия объявила о начале широкомасштабных военных учений

Минобороны Абхазии: начаты широкомасштабные военные учения
Абхазия с 9 апреля ограничит выезд в сторону Грузии в связи с митингами оппозиции, а с 8 апреля абхазские войска начали крупные учения по отработке задач «максимально приближенных к реальным» на полигонах и неизвестной местности
Фото: md.apsny.land
Фото: md.apsny.land

Минобороны Абхазии начало проверку боевой готовности с выходом на полигоны и незнакомые участки местности в рамках широкомасштабных учений, их ключевая цель — повышение готовности «при решении внезапно возникающих задач», говорится на сайте ведомства.

«На всех этапах учений будут отработаны сложные учебные задачи, максимально приближенные к реальным, на постоянно развивающемся оперативном фоне. Особое внимание будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами», — сказано в сообщении.

Накануне, 7 апреля, Абхазия анонсировала ограничение на выезд из республики в Грузию с 9 апреля. В абхазской Службе государственной безопасности (СГБ) связали это решение с митингом оппозиции в Грузии, запланированном на 9 апреля. «Исключение составляют сотрудники ИнгурГЭС, а также люди, выезжающие на лечение в Грузию, и пожилые», — уточнил начальник погранслужбы Абхазии Рустам Латипов.

Грузия не признает независимость Абхазии и считает ее оккупированным регионом страны. Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. 

Предыдущий учения прошли в марте. В середине месяца в Госслужбе охраны рассказали, что прежде маневры проводились раз в квартал, но «учитывая ситуацию в Грузии и возможные угрозы, мы будем чаще проводить такие мероприятия с целью отработки механизмов обеспечения антитеррористической защищенности населения».

В ноябре 2016 года Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об объединенной группировке войск, предусматривающее переход вооруженных сил двух стран в случае угрозы или в военное время в подчинение назначенного российским Минобороны командующего. В состав объединенной группировки входят российская военная база, дислоцированная на территории Абхазии, два отдельных абхазских мотострелковых батальона, абхазские артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения — также со стороны Абхазии.

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В 2019 году президент Владимир Путин, отвечая на вопрос грузинской журналистки, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии, сказал: «Когда мы так решим». 
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Абхазия
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