Путин назвал условие вывода войск из Абхазии и Южной Осетии

Президент Владимир Путин ответил на вопрос журналистки грузинского телеканала «Рустави-2» об обязательствах России в ситуации с Грузией и Абхазией, передает телеканал.

На вопрос журналистки телеканала глава государства ответил на ходу, перед началом саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване. Она спросила Путина о том, когда он начнет выполнять обязательства, взятые на себя в 2008 году.

Президент на это ответил: «Мы их всегда выполняем».

Затем журналистка задала вопрос о том, когда будут выведены войска из Абхазии и Южной Осетии, назвав этот район «оккупированными территориями Грузии». «Когда мы так решим», — ответил Путин.

Саммит ЕАЭС начался в Ереване во вторник. Кроме России, в заседании Высшего Евразийского экономического совета участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Затем к ним присоединились участники от Молдавии, Ирана и Сингапура.