Минобороны Абхазии сообщило о проведении учений с российской армией

Министерство обороны Абхазии объявило об учениях с российской армией для слаживания

Военные России и Абхазии отработают опыт современных военных конфликтов, в том числе использование беспилотников

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В Абхазии проходят совместные тактические учения подразделений армий Абхазии и России, говорится в сообщении Минобороны республики. Их целью в Сухуме называют боевое слаживание.

«По масштабам учения охватывают действия общевойсковых подразделений в обороне и наступлении, проводимые во взаимодействии с различными родами войск Вооруженных сил Республики Абхазия, и проводятся одновременно на всех полигонах, а также на незнакомых для войск участках местности», — сообщили в Минобороны.

К учениям помимо кадровых войск привлекут также «резервные формирования военного времени».

В процессе учений абхазские военные намерены отработать внедрение опыта современных военных конфликтов, в том числе использование беспилотников и противодронных средств.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В ноябре 2016 года Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об объединенной группировке войск. Согласно этой договоренности, совместные российско-абхазские силы в случае угрозы или в военное время должны перейти в подчинение назначенного российским Минобороны командующего. В состав объединенной группировки входят российская военная база, дислоцированная на территории Абхазии, два отдельных абхазских мотострелковых батальона, абхазские артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения — тоже со стороны Абхазии.

В конце февраля военные сборы были объявлены в непризнанном Приднестровье, их проводил миротворческий контингент ПМР.