Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко при назначении судей. Об этом говорится в материалах суда, передает портал «Украинские новости».

Согласно сообщению, 11 июня в Главное следственное управление СБУ поступило заявление о том, что Порошенко совершил уголовное преступление по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти).

В заявлении были озвучены претензии относительно действий Порошенко при назначении судей Верховного суда. Однако сотрудники СБУ отказались возбуждать дело, после чего была подана жалоба в суд Киева.

Всего на Украине возбудили 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и его команды. Эти дела касаются возможной легализации доходов, полученных незаконным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей. Сам Петр Порошенко заявлял, что во всех делах фигурирует исключительно в качестве свидетеля и связывал их с политикой Москвы.



