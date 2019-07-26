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3M $195 (+9,85%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко при назначении судей. Об этом говорится в материалах суда, передает портал «Украинские новости».

Согласно сообщению, 11 июня в Главное следственное управление СБУ поступило заявление о том, что Порошенко совершил уголовное преступление по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти).

В заявлении были озвучены претензии относительно действий Порошенко при назначении судей Верховного суда. Однако сотрудники СБУ отказались возбуждать дело, после чего была подана жалоба в суд Киева.

Всего на Украине возбудили 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и его команды. Эти дела касаются возможной легализации доходов, полученных незаконным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей. Сам Петр Порошенко заявлял, что во всех делах фигурирует исключительно в качестве свидетеля и связывал их с политикой Москвы.

 

Теги: суд Киева, СБУ, расследование, Петр Порошенко, захват, власть
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