Трамп уволил генерал-майора с поста главы Секретной службы США

Им стал Джеймс Мюррей, исполняющий обязанности главы вашингтонского отделения Секретной службы США. Ранее Трамп сменил министра внутренней безопасности США

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп уволил директора Секретной службы Рэндольфа Аллеса и назначил на его место Джеймса Мюррея, одного из агентов службы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Мюррей возглавит Секретную службу в мае этого года. Мюррей стал и.о. главы регионального отделения Секретной службы в Вашингтоне в мае 2015 года.

Ранее о распоряжении Трампа уволить Аллеса сообщали источники телеканала CNN. Он руководил Секретной службой с апреля 2017 года, при этом отмечалось, что он стал ее первым главой, не служившей в ее рядах. До своего назначения Аллес служил морпехом, где дослужился до звания генерал-майора, а затем вошел в руководство таможенной и пограничной служб США.

Секретная служба США отвечает за охрану высших должностных лиц государства, в том числе президента и вице-президента, а также за предотвращение подделки денег и долговых обязательств. Кроме того, служба занимается расследованием финансовых махинаций и краж личных данных граждан.