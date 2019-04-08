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Трамп уволил генерал-майора с поста главы Секретной службы США
Им стал Джеймс Мюррей, исполняющий обязанности главы вашингтонского отделения Секретной службы США. Ранее Трамп сменил министра внутренней безопасности США
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп уволил директора Секретной службы Рэндольфа Аллеса и назначил на его место Джеймса Мюррея, одного из агентов службы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Мюррей возглавит Секретную службу в мае этого года. Мюррей стал и.о. главы регионального отделения Секретной службы в Вашингтоне в мае 2015 года.

Ранее о распоряжении Трампа уволить  Аллеса сообщали источники телеканала CNN. Он руководил Секретной службой с апреля 2017 года, при этом отмечалось, что он стал ее первым главой, не служившей в ее рядах. До своего назначения Аллес служил морпехом, где дослужился до звания генерал-майора, а затем вошел в руководство таможенной и пограничной служб США.

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Секретная служба США отвечает за охрану высших должностных лиц государства, в том числе президента и вице-президента, а также за предотвращение подделки денег и долговых обязательств. Кроме того, служба занимается расследованием финансовых махинаций и краж личных данных граждан.

Накануне Трамп объявил о смене министра внутренней безопасности США, вместо Кирстен Нильсен это место в качестве врио займет действующий комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макэлинен. Нильсен возглавляла министерство внутренней безопасности страны с декабря 2017 года.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Дональд Трамп, Секретная служба США
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