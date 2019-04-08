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Политика ,  
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СМИ сообщили о поручении Трампа уволить главу Секретной службы США
Трамп распорядился уволить Рэндольфа Аллеса, однако последний еще остается в своей должности. Ранее в отставку отправилась министр национальной безопасности США Кирстен Нильсен
Рэндольф Аллес (Фото: Erin Scott / Reuters)

Президент США Дональд Трамп распорядился уволить директора секретной службы Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько чиновников из администрации президента, знакомых с решением главы государства.

По их данным, Трамп поручил руководителю аппарата Белого дома Мику Малвани провести процедуру увольнения Аллеса с занимаемой должности. При этом CNN уточняет, что Рэндольф Аллес пока еще не отправлен в отставку.

В сферу полномочий Секретной службы США входит охрана президента и высокопоставленных чиновников, а также Белого дома.

Политика
Трамп сменил министра внутренней безопасности США

Трамп назначил отставного генерала морской пехоты Аллеса руководителем Секретной службы в апреле 2017 года. Как писала The New York Times, он стал первым главой службы за последние 100 лет, который до своего назначения не служил в ее рядах. Ранее Аллес служил в морской пехоте, затем он вошел в руководство пограничной и таможенной службы США.

Накануне Трамп​ анонсировал смену ​министра внутренней безопасности. Занимавшая эту должность ​Кирстен Нильсен уйдет в отставку. Вместо нее должность займет комиссар США по таможенному и пограничному контролю Кевин Макэлинэн. Американские СМИ связали отставку Нильсен с разногласиями между ней и Трампом по вопросам нелегальной иммиграции.

Авторы: Михаил Юшков, Константин Ткаченко
Теги: Дональд Трамп, увольнение
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