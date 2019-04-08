СМИ сообщили о поручении Трампа уволить главу Секретной службы США

Трамп распорядился уволить Рэндольфа Аллеса, однако последний еще остается в своей должности. Ранее в отставку отправилась министр национальной безопасности США Кирстен Нильсен

Рэндольф Аллес (Фото: Erin Scott / Reuters)

Президент США Дональд Трамп распорядился уволить директора секретной службы Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько чиновников из администрации президента, знакомых с решением главы государства.

По их данным, Трамп поручил руководителю аппарата Белого дома Мику Малвани провести процедуру увольнения Аллеса с занимаемой должности. При этом CNN уточняет, что Рэндольф Аллес пока еще не отправлен в отставку.

В сферу полномочий Секретной службы США входит охрана президента и высокопоставленных чиновников, а также Белого дома.

Трамп назначил отставного генерала морской пехоты Аллеса руководителем Секретной службы в апреле 2017 года. Как писала The New York Times, он стал первым главой службы за последние 100 лет, который до своего назначения не служил в ее рядах. Ранее Аллес служил в морской пехоте, затем он вошел в руководство пограничной и таможенной службы США.