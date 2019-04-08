Daily Beast сообщил о расследовании ФБР в отношении Коломойского

В США ведется расследование в отношении Игоря Коломойского, которого правоохранительные органы подозревают в финансовых преступлениях. Сам украинский олигарх все обвинения в свой адрес отрицает

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

ФБР уже некоторое время расследует дело в отношении Коломойского, утверждает издание Daily Beast. По словам источников портала, украинского олигарха подозревают в отмывании денег на территории США. Собеседник издания заявил, что расследование ведется большими силами, однако некоторое время не афишировалось.

По данным Daily Beast, в расследование вовлечена в том числе прокуратура северного округа Огайо. По данным газеты Kyiv Post, именно в Огайо Коломойский вкладывал деньги несколько лет назад.

Сам олигарх, обвинение которому пока не предъявлялось, категорически опровергает все претензии в свой адрес. Представляющий его интересы адвокат Майк Салливан заявил, что Коломойский никогда не занимался отмыванием денег через американские фонды. «Он — бизнесмен. Его банк (Приватбанк) отняло правительство, заявлявшее, что финансовая организация на грани банкротства. Потом выяснилось, что это неправда», — сказал юрист.

Коломойский после конфликта с президентом Петром Порошенко уехал за рубеж, однако на Украине по-прежнему контролирует телеканал «1+1». Именно в эфире этого канала о решении баллотироваться на пост главы государства объявил артист Владимир Зеленский.

После того как Зеленский, всячески отрицавший связь своей предвыборной кампании с олигархом, стал победителем первого тура, Порошенко назвал его «марионеткой Коломойского». «Мы не дадим Коломойскому ни единого шанса», — сказал президент.