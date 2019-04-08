Правительство решило сохранить лицензии на импортные колесные диски

Контроль за ввозимыми в Россию алюминиевыми колесными дисками решено сохранить до августа 2019 года. Введенная летом прошлого года мера, по данным Минпромторга, привела к увеличению производства колес в России на 13%

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Правительство решило сохранить лицензирование импорта алюминиевых колес из стран, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление уже подписано. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил сотрудник аппарата правительства.

Лицензии будут выдаваться тем импортерам, качество колес которых будет подтверждено Росстандартом на соответствие правилам Европейской экономической комиссии ООН. Работать такая «односторонняя мера нетарифного регулирования» будет с 20 февраля по 19 августа 2019 года.

«Принятие проекта постановления позволит избежать выпуска в обращение на территории России небезопасных колес из алюминия и предотвратить возникновение угроз для жизни и здоровья потребителей вследствие их эксплуатации, а также будет способствовать созданию добросовестных конкурентных условий на отечественном рынке колес из алюминия», — следует из документа, который был подготовлен Минпромторгом.

В проекте постановления говорится, что с 2015 по 2017 год импорт колес из алюминия в Россию из стран вне ЕАЭС составлял в среднем 58% общего объема рынка, который составлял 6,2 млн шт. Крупнейшим поставщиком в розничном сегменте был Китай: его доля поставок в указанный период превышала 85%.

Минпромторг отметил, что лицензирование импорта алюминиевых колес с лета 2018 года привело к значительным результатам для российского рынка. Например, по итогам 2018 года объем российского производства колес из алюминия составил 34 тыс. т и увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом. Импорт таких колес в прошлом году сократился на 25% (конкретно во второй половине 2018-го оказался меньше на 66% относительно аналогичного периода в 2017-м).