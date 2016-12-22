Племянница Скрипаля заявила о готовности посетить Скотленд-Ярд

Виктория Скрипаль, которой британские власти отказали в получении визы, заявила о готовности посетить Скотленд-Ярд и ответить на все вопросы полиции. Она отвергла подозрения в том, что действует в интересах российских спецслужб

Виктория Скрипаль (Фото: Скриншот BBC Russian / YouTube)

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория Скрипаль заявила о готовности дать любые разъяснения британской полиции. В интервью газете The Sunday Telegraph она отвергла подозрения в том, что работает на российские спецслужбы.

«Если британцы говорят, что я работаю на спецслужбы, то пусть они это докажут. Приведите мне хотя бы одно доказательство», — сказала она. Она готова посетить Скотленд-Ярд, «чтобы дать разъяснения, если их что-то интересует».​

Ранее британские власти отказали Виктории Скрипаль в получении гостевой визы для поездки в Великобританию. Виктория также сказала, что находящаяся в больнице Юлия «не хочет ничего другого, кроме как вернуться в Москву». «У нее здесь есть собака, у нее здесь есть жизнь, у нее здесь есть работа и любимый человек», — пояснила она​.

По мнению Виктории, ее дядя и двоюродная сестра, скорее всего, пострадали от пищевого отравления, возможно, морепродуктами.

Ранее Виктория объяснила причины, по которым ей не дали визу в Великобританию. Она указала в документах, что нигде не работает, не представила сведения о банковском счете минимум на 150 тыс. руб., а также не указала дату возврата. В уведомлении об отказе также говорилось о том, что «причину отказа посольство объясняет тем, что Юля, вроде бы, не хочет меня видеть», сказала Виктория Скрипаль.



Она рассказала, что в посольстве честно сказала, что у нее нет счета с необходимой суммой. «Когда я была в посольстве, они попросили прислать какой-нибудь счет Сбербанка, я им честно сказала, что у меня его нет», — отметила она. По ее словам, теперь она «все собрала и открыла счет в Сбербанке, а также получила доверенность от матери Сергея Скрипаля «представлять ее интересы».

Позже Виктория рассказала, что написала письмо​ премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, в котором попросила помочь ей получить британскую визу.

Источники в британском правительстве рассказали газете Sunday Times, что бывший полковник ГРУ Сергею Скрипаль и его дочь Юлия могут переехать в США и сменить имена. Соответствующие переговоры, по информации собеседников издания, сотрудники британской разведки MI6 уже провели с работниками американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). О результатах этого диалога издание не сообщает, однако приводит в материале слова одного из своих источников: «Им [Сергею и Юлии Скрипаль] будут предложены новые имена», — рассказал собеседник Sunday Times. Подобное решение источники газеты объяснили попыткой Лондона «защитить жертв инцидента в Солсбери от возможных последующих попыток их убить».