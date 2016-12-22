Племянница Скрипаля обратилась к Мэй с просьбой помочь с визой в Британию

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого отравили в Солсбери, написала письмо к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, в котором попросила помочь ей получить британскую визу. Об этом она сообщила агентству «Интерфакс».
«Сейчас обратилась к ней через СМИ, также буду рассылать через интернет на все порталы, а также попрошу наш МИД передать его ей через свои каналы», — сказала Скрипаль.
В субботу, 7 апреля, племянница бывшего полковника ГРУ рассказала, что ей отказали в визе в Великобританию, потому что она безработная и не предоставила сведения о банковском счете, на котором лежит как минимум 150 тыс.руб. По ее словам, об этом было сказано в ответе из британского посольства в России. Виктория Скрипаль добавила, что причиной отказа было также то, что ее не хочет видеть дочь ее дяди, Юлия.
Как сообщало Би-Би-Си со ссылкой на копию уведомления об отказе в визе, которую получила Скрипаль, британское посольство также усомнились в цели ее визита и в материальном положении.
О том, что Виктории Скрипаль отказали в визе стало известно в пятницу, 6 апреля. В департаменте правительства Великобритании, который ответственен за миграционный контроль, сообщили, что основанием для отклонения заявления на предоставление визы стало, что оно «не соответствовало иммиграционным правилам». Ранее, 4 апреля, посольство России в Британии попросило британское дипломатическое представительство в Москве дать Виктории Скрипаль визу, потому что она хочет навестить свою двоюродную сестру.
Сама Скрипаль говорит, что хочет забрать свою кузину из Британии. «У меня есть одна задача — полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию», — говорила она. Про своего дядю Сергея Скрипаля она говорила, что с ним «намного сложнее».