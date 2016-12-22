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Племянница Скрипаля рассказала о причинах отказа в выдаче ей визы
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Племянница Скрипаля рассказала о причинах отказа в выдаче ей визы
Отравление Скрипалей, 22:03
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Племянница Скрипаля рассказала о причинах отказа в выдаче ей визы
Среди причин в отказе выдать визу, по словам Виктории Скрипаль упомянуто отсутствие уверенности в том, что ее двоюродная сестра, Юлия Скрипаль, хотела бы с ней увидеться
Виктория Скрипаль (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что получила уведомление от посольства Британии в России, в котором объясняется отказ в выдаче ей визы, передает «Интерфакс».

По ее словам, среди причин — то, что она до этого не была в Британии, нигде не работает, не предоставила сведения о банковском счете на минимум 150 тыс. руб., а также не указала дату возврата. В уведомлении также говорилось о том, что «причину отказа посольство объясняет тем, что Юля вроде бы не хочет меня видеть», сказал Виктория Скрипаль.

Она рассказала, что в посольстве честно сказала, что у нее нет счета с необходимой суммой. «Когда я была в посольстве, они попросили прислать какой-нибудь счет Сбербанка, я им честно сказала, что у меня его нет», — отметила она. По ее словам, теперь она «все собрала и открыла счет в «Сбербанке», а также получила доверенность от матери Сергея Скрипаля «представлять ее интересы».

Ранее Би-би-си со ссылкой на копию уведомления из британского консульства перечислила причины отказа в выдаче Виктории Скрипаль визы. «А) Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В) В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С) Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», — говорилось в решении консульства.

В конце марта британские медики сообщили о том, что дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и способна говорить, 6 апреля в больнице сообщили о том, что Сергей Скрипаль также вышел из критического состоянии и идет на поправку.

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После этого Виктория Скрипаль заявила о намерении приехать в Британию, чтобы увидеться со своими родственниками, также она рассказывала о желании забрать Юлию Скрипаль в Россию. 5 апреля она передала «России 1» запись своего разговора с Юлией Скрипаль. Согласно записи, Юлия сказала, что не готова сейчас с ней увидеться. Телеканал не подтверждал подлинность записи.

Автор: Павел Казарновский.
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