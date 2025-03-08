США предложили G7 смягчить формулировки в отношении России

Американские дипломаты отказались использовать слово «санкции» и создавать спецгруппу по исследованию обходов ограничений против России, выяснил Bloomberg. В то же время Вашингтон предлагает ужесточить позицию в отношении Китая

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США настаивают на смягчении формулировок G7 в отношении России и ужесточении в отношении Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, американская сторона не хочет использования слово «санкции», а также формулировки о «способности России вести войну» на Украине, которую Вашингтон хочет заменить на «получение доходов». В то же время, США настаивают на прямом упоминании Китая в сфере морской безопасности, в том числе утверждения, что его «незаконные морские притязания» создают риск для «жизни и средств к существованию».

Речь идет о совместном коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел. Саммит состоится на следующей неделе в Канаде. Итоговая версия документа должна быть принята единогласно.

По словам собеседников, США отклонили предложение Канады по формированию целевой группы, которая занялась бы мониторингом нарушения санкций в отношении экспорта российской нефти.

По сведениям Reuters, американские власти начали прорабатывать смягчение санкций против российской энергетики на случай достижения договоренностей по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Белый дом, как объясняет агентство, стремится, чтобы в случае решения снять ограничения не возникло задержек из-за недостаточной подготовки.

Вместе с тем, публично президент США Дональд Трамп грозится усилить санкции против России до достижения прогресса в мирных переговорах. «Обращаюсь к России и Украине — садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно», — подчеркнул он в начале марта.

Российские власти требуют отменить санкции и подчеркивают, что вопрос ограничений не повлияет на процесс мирного урегулирования.