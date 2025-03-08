В Германии ХДС/ХСС и СДПГ завершили предварительные переговоры о коалиции

В Германии партии после переговоров о коалиции выразили поддержку Украине

Партии, которые войдут в парламентскую коалицию и сформируют будущее правительство Германии, заявили о намерении укреплять обороноспособность ФРГ, ЕС и поддерживать Украину

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкие партии «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) завершили первый раунд переговоров о создании коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), по ее итогам принят документ, описывающий позиции партий, пишет Bild.

«Мы хотим взять на себя ответственность в Европе и вместе с нашими партнерами укрепить обороноспособность и конкурентоспособность Европейского союза. Ясно одно: Германия продолжает поддерживать Украину», — сказано в документе.

Стороны договорились, что расходы на оборону будут составлять 1% от ВВП, чтобы не нарушать заложенное в Конституции правило о долговом тормозе (это механизм, который ограничивает государственные заимствования и удерживает структурный дефицит на уровне 0,35% ВВП). Но дополнительные расходы на оборону не будут учитываться при расчете долгового тормоза. НАТО требует, чтобы военные расходы составляли не менее 2% ВВП.

Будущая коалиция также намерена сделать «государство эффективным за счет фундаментальной модернизации, реформ, цифровизации и комплексного сокращения бюрократии». Политики ставят целью создание «сильной, конкурентоспособной экономики», намерены инвестировать в развитие инфраструктуры. В вопросах миграции партии намерены способствовать притоку иностранцев на рынок труда, но бороться с нелегальными мигрантами. Также возможная коалиция намерена «преодолеть поляризацию» в немецком обществе.

Блок ХДС/ХСС победил на выборах в Германии 23 февраля. Второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), СДПГ — на третьем. Ее член Олаф Шольц занимает пост канцлера на текущий момент. Так как сотрудничество с правыми партиями у немецких политиков под запретом, ХДС/ХСС формирует коалицию с СДПГ в обход АдГ.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что Мерц изучает возможность выделения €500–800 млрд на финансирование вооруженных сил и обороны страны.