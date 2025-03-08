Почему «Зеленые» и их инициативы переживают в Европе кризис. Инфографика В Австрии и Германии борцы за экологию вышли из правительств

Рейтинги «Зеленых» в Европе продолжают падать, а Еврокомиссия отступает от амбициозных ориентиров в борьбе с изменением климата. Почему экологически ориентированные политические силы переживают кризис — в материале РБК

Фото: IMAGO / Global Look Press

Как изменились рейтинги «Зеленых» в Европе

Прошлогодние досрочные выборы в бундестаг обернулись крахом для всех партий, принадлежащих к правящей коалиции, включая «Зеленых», которые за последние годы превратились в одну из ведущих политических сил Германии. Их представители занимали ключевые посты в кабинете Олафа Шольца, и одна из них — глава МИД ФРГ Анналена Бербок — даже разработала собственную феминистскую внешнюю политику. Однако в новое правительство «Зеленые» на правах младшего партнера не вошли. А 5 марта Бербок отказалась и от поста главы фракции в бундестаге.

Снижение популярности «Зеленых» наблюдается и в других странах ЕС. В частности, они не вошли в правительство Австрии, сформированное 3 марта, — их место заняли либералы NEOS в союзе с центристами и социал-демократами.

Как показали результаты прошедших в июле 2024-го выборов в Европарламент (ЕП), «Зеленые» переживают кризис почти во всех странах ЕС, в которых они входили в правительство или входят сейчас. За пять лет «Зеленые» потеряли больше всего избирателей в Германии (рейтинг упал на 8,6% по сравнению с итогами выборов в ЕП в 2019-м), Люксембурге (падение на 7,15%) и Франции (падение на 7,97%). Рост популярности сторонников климатической нейтральности наблюдается только в Швеции (получили 13,85%) и Нидерландах (21,09%). Но стоит учитывать, что голландские «Зеленые» выступили на этих выборах в ЕП вместе с Партией труда (PvdA), которая в 2019-м самостоятельно получила 19,91% голосов. В итоге фракция «Зеленых» в Европарламенте по результатам прошлогодних выборов потеряла 17 мандатов.

Еще в январе 2024-го аналитики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) прогнозировали, что «самые большие политические последствия этого голосования, скорее всего, будут касаться экологической политики». Этот прогноз подтвердил рост популярности правых и ультраправых партий в ЕС, которые, как правило, выступают антагонистами «Зеленых» и критикуют переход на возобновляемые источники энергии.

Рейтинги политиков, которые выступают против самых радикальных зеленых инициатив, сейчас растут. The Guardian отмечает, что досрочные выборы в Германии стали очередным доказательством, что зеленая волна в Европе идет на спад. Кандидат в канцлеры от победившего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц практически не затрагивал тему климата во время предвыборной гонки, а за день до голосования объявил, что будет заниматься политикой «для большинства, которое может мыслить ясно, а не для каких-либо зеленых и сумасшедших левых».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая возглавляет рейтинг самых популярных европейских политиков по версии Politico, неоднократно подчеркивала, что выступает против «идеологического безумия» зеленого перехода, которое, по ее мнению, может привести к деиндустриализации Европы.

В чем причины снижения популярности «Зеленых»

В июне 2024-го в журнале Foreign Policy вышла колонка под названием «Зеленый поворот в Европе достиг своей финальной точки». Источники в Европарламенте пожаловались автору публикации, что с «Зелеными» было крайне непросто работать, поскольку их предложения были слишком радикальными, а у избирателей было слишком мало времени, чтобы их переварить. «Они не следуют политическому принципу «отдавать и брать», — отметил один из собеседников. Вице-канцлер ФРГ и министр по вопросам экономики и защиты климата Роберт Хабек, также принадлежащий к «Зеленым», признал в интервью The Guardian, что его соратникам пора отказаться от «комплекса морального превосходства» (формулировка интервьюера) и попытаться не создавать впечатление, что они разбираются во всем лучше других.

Politico отмечает, что снижение популярности «Зеленых» в Европе объясняется просто — в условиях экономического кризиса и геополитических вызовов люди сначала думают о своем кармане, а уж потом о планете. Например, в некоторых регионах Бельгии существуют «Зоны с низким уровнем выбросов» (LEZ), в которые запрещено въезжать дизельным автомобилям. И хотя эта мера способствует достижению зеленых целей ЕС, не все граждане могут позволить себе электрокары. «Спад популярности «Зеленых» свидетельствует о большем разрыве между амбициями этого движения и реалиями жизни, с которыми сталкиваются его потенциальные сторонники. Цены на энергоносители резко выросли, а предположение, что каждый может легко перейти на солнечные батареи, тепловые насосы или электромобили, игнорирует финансовые трудности, с которыми сталкивается большая часть населения», — заключает издание.

Связанный с немецкими «Зелеными» Фонд Генриха Бёлля в конце февраля выпустил доклад, как движение может вернуть утраченное доверие народа. Его авторы отмечают, что «Зеленым» необходимо проявить больше внимания к повседневным проблемам своих избирателей. «Представители «Зеленых» слишком редко спрашивают граждан об их собственных потребностях, страхах и интересах. Это справедливо беспокоит людей, поскольку у них складывается ощущение, что им читают лекции и принуждают что-то сделать», — поясняют авторы.

Вместе с тем аналитики допускают, что часть избирателей отвернулись от немецких «Зеленых», поскольку на фоне международных вызовов партия потеряла прежние ориентиры. Tagesschau указывает, что за три года нахождения в правящей коалиции ФРГ «Зеленым» пришлось пойти на болезненные компромиссы: поставки оружия в зону боевых действий, миллиарды для бундесвера, СПГ в качестве источника энергии и более длительные сроки эксплуатации атомных электростанций. «Для первостепенной проблемы «Зеленых» — защиты климата — осталось совсем немного места», — резюмирует издание.

ZDF напоминает, что «Зеленые» сформировались как политическая партия в 80-х из экоактивистов и сторонников антиядерного движения, но теперь активнее других политических сил призывают, например, увеличить поставки оружия на Украину.

Как ЕС сворачивает зеленую политику

Снижение популярности «Зеленых» в Европе заставляет европейские институты отказаться от некоторых мер, направленных на достижение климатической нейтральности. «Зеленая сделка» (European Green Deal) стала символом первого срока Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Однако, как отмечает Politico, в свой второй срок она берет курс на сворачивание зеленой бюрократии с целью спасти промышленность и бизнес.

European Green Deal — разработанный в 2019 году амбициозный проект ЕС; его задача — достичь нулевого выброса парниковых газов и нулевых суммарных загрязнений окружающей среды к 2050 году с помощью перехода на возобновляемые источники энергии.

В конце января ЕК представила план своей работы на ближайшие пять лет под названием «Компас конкурентоспособности ЕС». Фон дер Ляйен отметила, что ЕС серьезно отстает от других стран по темпам производства и потому нуждается в перезагрузке. В соответствии с этим документом, блок продолжит придерживаться курса на достижение своих климатических целей, но готов освободить производителей от «зеленой волокиты», чтобы стимулировать европейскую экономику.

3 марта фон дер Ляйен также предложила поправку к Положению о стандартах выбросов CO 2 для автопрома, в соответствии с которой пересмотр нормативов будет осуществляться не ежегодно, а раз в три года. В Брюсселе пояснили: таким образом ЕС не уходит от цели экологизировать эту отрасль (в 2035 году новые автомобили должны выйти на нулевой уровень выбросов), но это даст производителям большую маневренность в условиях кризиса и роста конкуренции со стороны Китая.

Располагающая сейчас крупнейшей фракцией в Европарламенте центристская Европейская народная партия предложила пересмотреть «Зеленую сделку». Ее представители считают, что достижение климатической нейтральности не должно привести к деиндустриализации или препятствовать промышленному росту Европы. Сейчас, по их оценкам, европейские компании сталкиваются с более высокими ценами на электроэнергию, чем у конкурентов, и вдобавок обременены зелеными ограничениями.

Последние исследования европейских институтов показали, что далеко не все поставленные в рамках «Зеленой сделки» цели достижимы. Согласно опубликованному 3 марта совместному докладу ЕК и Европейского агентства по окружающей среде (EEA), выбросы микропластика с 2016 года увеличились примерно на 7–9%, в то время как цель состояла в том, чтобы сократить их на 30% к 2030 году. В европейских городах по-прежнему актуальна проблема транспортного шума — доля людей, которые хронически страдают от него, должна быть снижена на 30% к 2030 году, однако с 2017 года уменьшилась всего на 2%. Цель снизить воздействие загрязнения воздуха на экосистемы на 25% также вряд ли будет достигнута, прогнозирует доклад, поскольку в ЕС продолжается загрязнение атмосферы аммиаком и оксидами азота.