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Пандемия коронавируса ,  
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Суд в США потребовал от Китая $24 млрд из-за распространения COVID

Суд в Миссури постановил взыскать с властей Китая $24 млрд из-за COVID-19
Сюжет
Пандемия коронавируса
Суд Миссури пришел к выводу, что Китай «вводил мир в заблуждение» относительно опасности и масштабов COVID, из-за чего США не смогли подготовиться к пандемии. Пекин не признал решение, власти прежде не раз отвергали обвинения
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Федеральный суд в Миссури признал правительство Китая виновным в сокрытии данных о коронавирусе SARS-CoV-2 и постановил взыскать с властей $24 млрд, сообщает The New York Times. Штат конфискует китайские активы в счет выплаты штрафа.

Иск против Коммунистической партии Китая в 2020 году подал бывший генпрокурор Миссури Эрик Шмитт. В заявлении утверждалось, что в первые месяцы пандемии COVID Пекин скрывал данные о существовании и распространении вируса и препятствовал производству в других странах, а также закупке и экспорту критически важного медицинского оборудования, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ).

В решении судьи Стивена Лимбо-младшего говорится, что «Китай вводил мир в заблуждение» относительно опасности и масштабов пандемии и «занимался действиями, ведущими к монополии» в сфере производства СИЗ. Из-за этого, пришел к выводу судья, США не смогли вовремя отреагировать на распространение вируса и закупить достаточное количество оборудования. По словам Лимбо-младшего, COVID-19 был третьей по значимости причиной смерти в Миссури в 2020 и 2021 годах.

ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID
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Фото:Brandon Bell / Getty Images

Действующий генпрокурор Миссури Эндрю Бейли заявил, что штат понес экономический ущерб из-за действий Китая и власти намерены «собрать каждый пенни, конфисковав китайские активы». Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй подчеркнул, что страна не признает решение суда. «Так называемый иск не имеет под собой фактической основы, закона или международного прецедента», — сказал дипломат и пообещал принять ответные меры, «если пострадают интересы Китая».

Иностранные правительства могут быть привлечены к ответственности в американских судах, хотя обстоятельства, при которых рассматриваются иски, ограничены законом об иммунитетах иностранного государства (Foreign Sovereign Immunities Act), принятом в 1970-х годах, отмечает NYT. В 2000-х суд Нью-Йорка рассматривал дела в отношении Индии и Монголии.

В январе новое руководство ЦРУ заявило, что считает вероятной версию о лабораторном происхождении COVID. Китай прежде не раз отвергал возможность искусственного возникновения коронавируса и требовал, чтобы вопрос перестали политизировать, а страну — дискредитировать. Всемирная организация здравоохранения склоняется к тому, что вирус возник естественным путем. При этом ВОЗ жаловалась, что Пекин не предоставляет данные для расследования.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
коронавирус пандемия COVID-19 Миссури США Китай
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