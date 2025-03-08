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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Бессент рассказал, как Трамп оценивает шанс вторжения Китая на Тайвань

Бессент: Трамп исключает вторжение Китая на Тайвань при Си Цзиньпине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Китай не вторгнется на Тайвань, пока страну возглавляет Си Цзиньпин, уверен Трамп. Глава китайского МИДа накануне заявил, что объединение с островом не остановить, а попытки сдерживать Пекин «обречены на провал»

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай не предпримет вторжения на Тайвань в период, пока главой государства является Си Цзиньпин. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в эфире CNBC.

По словам Бессента, Трамп уверен, что председатель Китая Си Цзиньпин «не предпримет этот шаг во время своего президентства» (цитата по Financial Times).

Оценка прозвучала на следующий день после того, как глава китайского МИДа Ван И пообещал, что объединение с Тайванем не остановить, а попытки сдерживать Китай за счет острова «обречены на провал». «Тайвань никогда не был и не будет страной. Требовать «независимости Тайваня» — значит расколоть страну, поддерживать «независимость Тайваня» — значит вмешиваться во внутренние дела Китая», — заявил министр.

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В 2022 году ЦРУ сообщило, что Си приказал Народно-освободительной армии подготовиться к вторжению на Тайвань к 2027 году. В то же время в разведке заявили, что не считают, что Пекин принял окончательное решение. В Белом доме не стали уточнять, основано ли утверждение Бессента на каких-либо новых разведданных, пишет FT.

Напряженность вокруг Тайваня значительно выросла в 2022 году, после визита экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала первым за 25 лет американским политиком высокого ранга, посетившим остров. Китай с тех пор не раз проводил масштабные военные учения у Тайваня. «Их агрессивные маневры вокруг Тайваня не являются «учениями», как они их называют, это репетиции ... принудительного объединения Тайваня с материковым Китаем», — считает глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро.

Из-за решения Трампа остановить военную помощь и передачу разведданных Украине Тайвань обеспокоен, что многолетняя поддержка Тайбэя со стороны Вашингтона может ослабнуть, пишет FT.

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Тайвань Китай Дональд Трамп США Си Цзиньпин
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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