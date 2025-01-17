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Политика ,  
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Бывший вице-президент предупредил Трампа о ядерной гонке из-за Тайваня

Майк Пенс и Дональд Трамп
Майк Пенс и Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Если будущая администрация президента США Дональда Трампа допустит захват Тайваня Китаем, то это приведет к «новой гонке ядерных вооружений», заявил бывший вице-президент США при первом сроке республиканца Майк Пенс, передает The Guardian. Пенс прибыл с неожиданным визитом на остров.

Он призвал сохранить поддержку Тайваня, потому что иначе небольшие азиатские страны, которые опасаются Китая, перестанут испытывать уверенность в США.

«В конечном итоге страны почувствуют, что у них нет другого выбора, кроме как развивать собственный ядерный арсенал», — сказал Пенс.

Он также считает, что «нет лучшего времени», чем сейчас, чтобы «начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Тайванем». Пенс также выступает за военную поддержку Тайваня.

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Политика
Фото:China Photos / Getty Images

Подобные опасения возникли на фоне высказываний Трампа, который намерен ослабить поддержку Тайваня. В частности, в ноябре 2024 года он заявил, что остров должен платить США за свою оборону, добавив, что он забрал почти 100% бизнеса по производству микрочипов.

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая» и считает правительство на Тайване сепаратистским, а сам остров — своей провинцией.

США официально соглашаются с притязаниями Китая на Тайвань, однако поставляют вооружения острову и обещают защитить его военным путем, если Пекин нападет на него.

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Тайвань Китай Дональд Трамп Майк Пенс
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