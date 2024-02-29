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Военная операция на Украине ,  
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Минфин Украины назвал сумму необходимой ежемесячно помощи

Министр финансов Украины заявил, что стране ежемесячно нужно до $3 млрд помощи
Сюжет
Военная операция на Украине

Каждый месяц Украине нужно до $3 млрд финансовой помощи со стороны западных стран, заявил глава украинского минфина Сергей Марченко в ходе выступления на встрече финансового блока стран G7.

«В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает около $3 млрд. Дальнейшая бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Министр также отметил, что с февраля 2022 года страны G7 и Евросоюза оказали Киеву финансовую поддержку совокупным объемом около $63 млрд. Минфин принял меры для поддержания финансовой устойчивости страны в начале года на фоне неопределенности международной помощи, отметил Марченко. В то же время он указал на отсутствие у Киева возможности допустить «задержку в привлечении внешнего финансирования».

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Министерство финансов Украины ощущает нехватку средств в условиях отсутствия западной помощи, но пока находит ресурсы на удовлетворение потребностей граждан, сообщил Марченко 25 февраля.

Он также отметил, что Киев рассчитывает на скорое получение помощи от ЕС — в марте ожидается поступление €4,5 млрд из согласованного 1 февраля пакета на €50 млрд, которые распределены на период с 2024 по 2027 годы. Кроме того, Украина ждет $1,5 млрд от Всемирного банка. «Эти средства позволят нам перекрыть потребности. Мы рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счет этих источников», — сказал Марченко.

Россия осуждает западную военную помощь Украине. В Москве неоднократно заявляли, что это не помешает достичь целей военной операции, а только затянет конфликт.

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