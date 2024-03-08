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Военная операция на Украине ,  
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Киев построит систему блокировки российских телеканалов на Украине

Киев построит систему блокировки российского телевещания за $4 млн
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Военная операция на Украине
В девяти областях Украины создадут систему блокировки российского теле- и радиовещания, что позволит «вытеснить «русский мир» из медиапространства страны, заявило Госспецсвязи. На это из резервного фонда выделили 152 млн гривен

Украинские власти построят систему блокировки российского теле- и радиовещания, правительство выделило на это 152 млн гривен (около $4 млн) из резервного фонда госбюджета, сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в телеграм-канале.

Система будет действовать в девяти украинских областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.

«Реализация проекта даст возможность вытеснить «русский мир» из информационного пространства Украины. Влияние российской пропаганды на украинское население будет уменьшено, а уровень информационной безопасности Украины — возрастет», — говорится в публикации Госспецсвязи.

Вещание российских телеканалов на Украине начали блокировать еще в 2015 году.

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Технологии и медиа
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Прошлой весной The New York Times писал, что несмотря на запрет российских каналов и соцсетей на территории Украины, многие жители восточных областей без труда пользуются ими. Помимо этого, по данным NYT, в восточной части страны пользуются популярностью «пророссийские» телеграм-каналы, а у Киева не хватает средств на «ведение информационной войны».

По информации издания, многие жители восточной Украины поддерживают действия России и обвиняют в обстрелах украинские власти, чем «продолжают смущать чиновников и полицию». По мнению авторов статьи, многие из них «повторяют российскую пропаганду, обвиняя Запад в развязывании войны, а украинскую армию в обстрелах домов».

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В конце февраля руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что блокировка или запрет мессенджера Telegram в стране не стоит на повестке дня. По его словам, «проукраинские медиа в ТГ (Telegram. — РБК) выбили пророссийские каналы» из украинского информационного пространства. Коваленко назвал это важной составляющей информационной безопасности страны и призвал продолжать ограничивать «пророссийские сегменты медиаполя».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Отмена вещания блокировка Госспецсвязи Украины
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