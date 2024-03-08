Киев построит систему блокировки российских телеканалов на Украине
Украинские власти построят систему блокировки российского теле- и радиовещания, правительство выделило на это 152 млн гривен (около $4 млн) из резервного фонда госбюджета, сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в телеграм-канале.
Система будет действовать в девяти украинских областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.
«Реализация проекта даст возможность вытеснить «русский мир» из информационного пространства Украины. Влияние российской пропаганды на украинское население будет уменьшено, а уровень информационной безопасности Украины — возрастет», — говорится в публикации Госспецсвязи.
Вещание российских телеканалов на Украине начали блокировать еще в 2015 году.
Прошлой весной The New York Times писал, что несмотря на запрет российских каналов и соцсетей на территории Украины, многие жители восточных областей без труда пользуются ими. Помимо этого, по данным NYT, в восточной части страны пользуются популярностью «пророссийские» телеграм-каналы, а у Киева не хватает средств на «ведение информационной войны».
По информации издания, многие жители восточной Украины поддерживают действия России и обвиняют в обстрелах украинские власти, чем «продолжают смущать чиновников и полицию». По мнению авторов статьи, многие из них «повторяют российскую пропаганду, обвиняя Запад в развязывании войны, а украинскую армию в обстрелах домов».
В конце февраля руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что блокировка или запрет мессенджера Telegram в стране не стоит на повестке дня. По его словам, «проукраинские медиа в ТГ (Telegram. — РБК) выбили пророссийские каналы» из украинского информационного пространства. Коваленко назвал это важной составляющей информационной безопасности страны и призвал продолжать ограничивать «пророссийские сегменты медиаполя».
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»