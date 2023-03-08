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FT узнала о беспокойстве китайцев о хранении денег в банках Швейцарии

FT: китайские клиенты беспокоятся о хранении денег в банках Швейцарии из-за санкций
Введение Швейцарией санкций против России и заморозка активов негативно повлияли на настроения среди иностранных клиентов швейцарских банков. Сотни клиентов, которые хотели открыть счета, этого не делают, пишет FT
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Богатые китайские клиенты стали гораздо чаще обеспокоены вопросом хранения денег в Швейцарии из-за подхода страны к применению санкций против России. Об этом сообщает FT со ссылкой на руководителей крупнейших швейцарских банков.

«Мы были не просто удивлены, но и шокированы тем, что Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса. У меня есть статистические данные о том, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь этого не делают», — сказал один из директоров, курирующий азиатские операции в одном из банков.

Высокопоставленные банкиры из шести крупнейших банков Швейцарии рассказали, что они обеспокоены негативным воздействием на прибыльное направление бизнеса и важнейший источник будущего роста.

«Это определенно была тема, вызывавшая беспокойство клиентов в конце прошлого года. Они спрашивали, будут ли их деньги у нас в безопасности», — отметил банкир.

Аналитик банка RBС Анке Рейнгрен подчеркнула, что Азия внесла значительный вклад в прибыльность швейцарских финансовых организаций: «Если вы посмотрите на стоимость их акций, они очень тесно коррелируют с азиатскими индексами, потому что такая большая часть доходов поступает из региона, и исторически большая часть роста доходов приходится на управление капиталом».

Руководитель одного из банков, беседовавший с FT, сказал, что, по его мнению, Швейцария слишком быстро приняла меры в отношении российских клиентов. По его словам, Берн должен провести черту между тем, в чем он будет участвовать, а в чем — нет.

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В декабре 2022 года Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) сообщил, что в стране было заблокировано российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков (около $7,95 млрд на тот момент).

Помимо этого было заморожено 15 объектов недвижимости попавших под санкции россиян. По данным швейцарского банка Credit Suisse, всего в стране заморожены российские активы на сумму около $50 млрд.

Тем не менее Минюстиции Швейцарии не увидело юридических оснований для передачи Украине замороженных частных российских активов. Вместе с этим в Берне отметили, что Россия, начав спецоперацию, нарушила международное право и «в принципе» обязана возместить ущерб.

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Виктория Громова Виктория Громова
Китай Швейцария Банки хранение денег Россия
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