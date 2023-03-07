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WSJ сообщила о неготовности США к эре конфликтов «великих держав»

WSJ: США еще не готовы к эре конфликта с «великими державами» — Россией и Китаем
Газета пишет, что у США много проблем в военной отрасли, из-за которых они потенциально могут потерпеть поражение, например, в конфликте с Китаем из-за Тайваня
Фото: Joseph Kumzak / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Joseph Kumzak / Keystone Press Agency / Global Look Press

США еще не готовы к ведению конфликта с «великими державами», в частности, с Россией и Китаем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны США из числа его нынешних и бывших чиновников.

Как пишет издание, в эру конфликтов «великих держав» Вашингтон вступил пять лет назад. Однако сейчас существуют препятствия для успешного ведения борьбы.

В качестве проблем собеседники издания назвали отставание перехода к новым тактикам из-за войн в Ираке и Афганистане и сосредоточении на борьбе с терроризмом; «погоню» за не оправдавшим себя дорогим оружием; разногласия в правительстве относительно оборонных бюджетов и «срочности угрозы со стороны Пекина»; сокращение числа производителей оружия; потенциальную нехватку персонала в вооруженных силах. Кроме того, ресурсы США поглощает Украина.

Издание особенно обращает внимание на наращивание военного потенциала Пекина и возможные проблемы Вашингтона в случае развязывания конфликта в азиатском регионе. WSJ пишет, что как минимум в двух военных играх Пентагона, имитирующих подобные боевые действия, США испытывали серьезные трудности.

Для разрешения этих проблем США расширили свой доступ к военным базам в Японии и на Филиппинах, увеличили финансирование исследований и разработок в военной области, отмечает WSJ. Однако есть опасения, что передовые вооружения будут готовы не раньше 2030-х, а Китай, как говорили источники газеты в ЦРУ, хочет быть готовым вступить в конфликт с Тайванем в 2027-м.

США официально заявляют, что поддерживают принцип «одного Китая», согласно которой Тайвань является частью КНР. Однако Вашингтон поставляет оружие Тайбэю, что вызывает недовольство Пекина. Китай усиливает свое военное присутствие в районе острова, в марте там несколько раз фиксировали приближение китайских самолетов и кораблей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
США Китай конфликт
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