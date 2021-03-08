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Протесты в Белоруссии ,  
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В Вашингтоне вспомнили о «последнем диктаторе Европы»

Так госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Александра Лукашенко во время церемонии чествования активисток всего мира. До этого «последним диктатором Европы» на Западе Лукашенко называли в 2000-х и 2010-х годах

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко — последний диктатор Европы, и что США продолжат требовать освобождения всех политических заключенных. Такую ремарку Блинкен сделал во время церемонии признания заслуг активисток всего мира.

Первой женщиной, упомянутой госсекретарем, стала одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова. Блинкен отметил, что она «мобилизовала женщин всей страны на протест против правления Александра Лукашенко, последнего диктатора Европы».

Госсекретарь уточнил, что Колесникова не смогла присутствовать на церемонии, которая проходит виртуально, по видеосвязи, так как она находится в тюрьме в Белоруссии.

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Джо Байден

«США продолжат требовать ее безоговорочного освобождения и освобождения всех политических заключенных Белоруссии», — подчеркнул он.

Определение Лукашенко как «последнего диктатора Европы» появилось еще в 2000-х. В 2005 году так президента называла тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс, хотя сам Лукашенко утверждал, что впервые последним европейским диктатором его назвала Мадлен Олбрайт, которая занимала тот же пост в конце 1990-х — начале 2000-х. Также выражение также широко тиражировали западные СМИ.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону в августе 2020 года Лукашенко заявил, что, по его мнению, «последним диктатором» его начали называть из-за того, что он «не совсем вписывался в стандарты демократии Запада».

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«Сейчас они поняли, что какое-то рациональное зерно в политике Лукашенко есть, и тот порядок, и стабильность, которые существуют в Белоруссии», — заявил президент.

В конце сентября прошлого года бывший тогда кандидатом в президенты США Джо Байден называл Лукашенко диктатором. Он заявил, что, по его мнению, президент «в страхе скрывается от собственных граждан и отказывается принять волю народа», показывая, таким образом, свою слабость.

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Мария Колесникова

Протесты в Белоруссии начались в августе, после президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил Лукашенко, однако оппозиция не согласилась с официальными итогами, заявив, что выиграла ее кандидат, Светлана Тихановская.

Оппозиция потребовала от Лукашенко временно передать власть ей, пока в стране организуют новые выборы. В Минске такие планы назвали попыткой захвата власти.

Многие западные страны не признали Лукашенко законным главой государства, а выборы — состоявшимися. Россия признает его президентом Белоруссии и считает, что давление Запада — это вмешательства в дела суверенного государства.

Автор
Мария Лисицына
Александр Лукашенко Белоруссия Энтони Блинкен
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