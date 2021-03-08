В Вашингтоне вспомнили о «последнем диктаторе Европы»

Так госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Александра Лукашенко во время церемонии чествования активисток всего мира. До этого «последним диктатором Европы» на Западе Лукашенко называли в 2000-х и 2010-х годах

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко — последний диктатор Европы, и что США продолжат требовать освобождения всех политических заключенных. Такую ремарку Блинкен сделал во время церемонии признания заслуг активисток всего мира.

Первой женщиной, упомянутой госсекретарем, стала одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова. Блинкен отметил, что она «мобилизовала женщин всей страны на протест против правления Александра Лукашенко, последнего диктатора Европы».

Госсекретарь уточнил, что Колесникова не смогла присутствовать на церемонии, которая проходит виртуально, по видеосвязи, так как она находится в тюрьме в Белоруссии.

«США продолжат требовать ее безоговорочного освобождения и освобождения всех политических заключенных Белоруссии», — подчеркнул он.