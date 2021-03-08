Премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

Незаконная прослушка президента Сербии велась несколько лет, к ней могут быть причастны бывшие правительственные чиновники, считает премьер. По данным МВД, разговоры Вучича и его семьи прослушивали более 1,5 тыс. раз

Ана Брнабич (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Незаконная прослушка телефонных разговоров президента Сербии длилась «месяцами, а может быть, даже годами». Об этом в эфире канала TV Pink заявила премьер-министр республики Ана Брнабич.

«Его и его семью подслушивали люди, которые должны были охранять президента от иностранных служб», — сообщила Брнабич, назвав произошедшее попыткой государственного переворота. По словам премьера, расследовать случившееся необходимо до конца: «до последнего винтика в этом механизме, до каждого мотива».

Брнабич считает, что к прослушке Вучича могут быть причастны бывшие правительственные чиновники. В переговорах, к которым получили доступ посторонние люди, не было ничего, что могло бы компрометировать президента, они показывают, что Вучич «проводит правильную политику», добавила премьер.

Как сообщил накануне глава сербского МВД Александр Вулин, ведомство зафиксировало 1572 случая незаконного прослушивания телефонных разговоров президента. Отслеживались переговоры не только Вучича, но и его брата Андрия, отца Анджелко и сына Данило. В прослушке, по словам министра, участвовали высокопоставленные сотрудники ведомства. Их допросили на детекторе лжи, а затем дело передали в прокуратуру и суд.