Политика , 03 янв, 16:30
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Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента Вучича
Александр Вучич
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил о том, что президента страны Александра Вучича незаконно прослушивают. Об этом сообщает местное издание Danas.
По словам Вулина, по данному факту уже проводят расследование правоохранительные органы. В настоящий момент он не может разглашать детали, но как отметил министр, «президента прослушивали не из благих намерений».
Министр предположил, что за прослушкой может стоять определенная организованная преступная группа.