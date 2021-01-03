Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента Вучича

Александр Вучич (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил о том, что президента страны Александра Вучича незаконно прослушивают. Об этом сообщает местное издание Danas.

По словам Вулина, по данному факту уже проводят расследование правоохранительные органы. В настоящий момент он не может разглашать детали, но как отметил министр, «президента прослушивали не из благих намерений».

Министр предположил, что за прослушкой может стоять определенная организованная преступная группа.