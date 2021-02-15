Вучич усомнился в целях мафии совершить на него покушение

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не уверен, что именно он был целью мафии. Об этом он сказал в эфире TV Pink.

«Я не могу точно сказать, что я был целью [покушения]. Полиция пришла к таким выводам на основе анализа данных и того факта, что у преступников были снайперские винтовки», — сказал глава государства, добавив, что не уверен в том, что покушались именно на его жизнь.

8 февраля сербская полиция заявила, что на президента готовилось покушение. Мафия планировала его на 27 января — в день открытия памятника Стефану Немане, одному из основателей независимого сербского государства, существовавшего в Средние века.

К подготовке покушения, как считают в полиции, причастна преступная группа, возглавляемая криминальным авторитетом Велько Беливуком. Она действовала под прикрытием объединения фанатов футбольного клуба «Партизан» — болельщиков-ультрас «Гробари». Беливук, имеющий прозвище Веля Неволя, был одним из лидеров фанатской группировки.