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Политика ,  
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Полиция Сербии сообщила о готовившемся покушении на президента Вучича

Готовившая убийство группа действовала под прикрытием объединения фанатов футбольного клуба «Партизан». По одной из версий, убийство готовили, чтобы добиться свертывания программы борьбы с организованной преступностью

Мафия готовила покушение на президента Сербии Александра Вучича, его планировалось совершить в конце января. Об этом сообщил начальник управления сербской криминальной полиции Богдан Пушич в эфире канала Pink.

Покушение должно было состояться в день церемонии открытия памятника Стефану Немане, который считается одним из основателей независимого сербского государства, существовавшего в средние века. Она прошла 27 января, в ней принимал участие Вучич, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества в стране Евгений Демин и ряд сербских министров и высокопоставленных чиновников. Местные силовые структуры заблаговременно получили информацию о подготовке покушения, и меры безопасности были усилены. Их во время мероприятия обеспечивали 850 спецназовцев.

К планам подготовки покушения, по данным сербской полиции, была причастна преступная группа, возглавляемая криминальным авторитетом Велько Беливуком. Кланы действовали под видом группы фанатов белградского футбольного клуба «Партизан» — болельщиками-ультрас «Гробари». «Гробари» — одна из основных фанатских группировок в Сербии, основанная еще в 1970-х годах. Беливук, также известный под прозвищем Веля Неволя, был одним из лидеров фанатской группировки. Вместе с ним задержали еще 19 человек. Их обвиняют в многочисленных убийствах, похищениях с целью вымогательства, торговле наркотиками.

«У нас есть кадры того, как люди входят в помещения и садятся в машины членов этого клана и исчезают навсегда. По оперативным данным, большинство этих людей были убиты чудовищным образом. Также есть информация, что бандиты отрезали уши, головы и выкалывали глаза своим жертвам, а затем отправили эти видео своим конкурентам», — заявил во время телевизионной передачи, на которой выступал глава криминальной полиции Сербии, главный редактор издания «Информер» Драган Вучичевич.

Преступная группа была ликвидирована в результате спецоперации, проведенной сербскими силовиками в начале февраля, рассказал Пушич. В помещениях на стадионе в Белграде, которые использовались фанатами, было обнаружено огнестрельное оружие. Во время обысков у подозреваемых нашли снайперскую винтовку, а также бронебойные патроны, сообщает Pink. Глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что силовики обнаружили минимум два места тренировок снайперов, работавших на банду. Он предположил, что покушение на Вучича могло готовиться для того, чтобы добиться свертывания масштабной программы по ликвидации организованной преступности в стране. «Это был бы единственный способ остановить борьбу с мафией и организованной преступностью в нашей стране. Посмотрим, что покажет расследование, но элементарная логика говорит так», — резюмировал он.

Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента Вучича
Политика
Александр Вучич

Вулин подчеркнул, что преступники не были напрямую связаны с футбольным клубом «Партизан» и использовали его фанатскую базу только для прикрытия.

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В начале января Вулин рассказывал, что службы безопасности выявили незаконную прослушку президента Вучича. Министр сообщил, что за прослушкой может стоять организованная преступная группа, но не стал называть конкретных подозреваемых.

Телеканал со ссылкой на экспертов по безопасности сравнил преступную группу под руководством Беливука с так называемым земунским преступным кланом. В 2003 году члены этого клана участвовали в подготовке и организации убийства премьер-министра страны Зорана Джинджича, которого застрелили из снайперской винтовки. В числе возможных мотивов преступления называлась развернутая им борьба против земунского клана, а также несогласие с политическим курсом Джиджича и выдачей сербских военных Гаагскому трибуналу.

Автор
Георгий Тадтаев
Сербия покушение Александр Вучич организованная преступность
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