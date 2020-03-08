Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными»

Однако при этом переговоры с Москвой движутся вперед: спустя три года Киеву удалось возобновить «нормандский формат», а в рамках обмена на родину вернулись 111 украинцев, отметил президент Украины

Владимир Зеленский (Фото: Вячеслав Мадиевский / ZUMA / Global Look Press)

Переговоры с президентом России Владимиром Путины идут «очень сложно и тяжело», заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью The Guardian. Его расшифровка опубликована на сайте президента.

«Знаете, говорят: идет как по маслу? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — сказал Зеленский.

Он отметил, что хотя переговоры проходят сложно, однако Украине все же удалось «разморозить ситуацию», добившись проведения «нормандского формата» спустя три года и вернув в рамках обмена с Россией и республиками Донбасса 111 человек.

По мнению Зеленского, Россия и Украина могли бы стать партнерами, и он сам «хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет». В то же время украинский лидер отметил, что он «не чувствует» Путина как партнера.

Последний «нормандский саммит» с участием лидеров России, Украины, Франции и канцлера Германии прошел 9 декабря 2019 года. По его итогам стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям и договорились об обмене удерживаемыми лицами. Помимо этого, они условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта.