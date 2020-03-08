Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными» Политика, 13:51 Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии Общество, 13:36 Путин назначил в Общественную палату атамана и епископа-пятидесятника Общество, 13:28 Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге Общество, 13:02 В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО Общество, 12:55 СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Общество, 12:32 СМИ выяснили подробности убийства подростка в Петербурге Общество, 12:18 Карантинному лайнеру в Калифорнии разрешили войти в порт Окленда Общество, 12:17 Топ-10 технологий для сельского хозяйства будущего РБК и Россельхозбанк, 12:04 Число погибших при пожаре в Удмуртии выросло до трех Общество, 11:58 В Казани выписали всех эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян Общество, 11:56 Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК Бизнес, 11:51 Погода в Москве 8 марта обновила рекорд тепла Общество, 11:22 Адвокат исключила появление на суде обвиняемых по делу о гибели MH17 Общество, 11:09
Политика ,  
0 

Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными»

Однако при этом переговоры с Москвой движутся вперед: спустя три года Киеву удалось возобновить «нормандский формат», а в рамках обмена на родину вернулись 111 украинцев, отметил президент Украины
Владимир Зеленский (Фото: Вячеслав Мадиевский / ZUMA / Global Look Press)

Переговоры с президентом России Владимиром Путины идут «очень сложно и тяжело», заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью The Guardian. Его расшифровка опубликована на сайте президента.

«Знаете, говорят: идет как по маслу? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — сказал Зеленский.

Он отметил, что хотя переговоры проходят сложно, однако Украине все же удалось «разморозить ситуацию», добившись проведения «нормандского формата» спустя три года и вернув в рамках обмена с Россией и республиками Донбасса 111 человек.

По мнению Зеленского, Россия и Украина могли бы стать партнерами, и он сам «хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет». В то же время украинский лидер отметил, что он «не чувствует» Путина как партнера.

Последний «нормандский саммит» с участием лидеров России, Украины, Франции и канцлера Германии прошел 9 декабря 2019 года. По его итогам стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям и договорились об обмене удерживаемыми лицами. Помимо этого, они условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта.

Обмен между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками состоялся в декабре. Киев получил 76 человек, Луганску вернули 63 пленных, а Донецку — 60. Новый обмен по формуле «всех на всех» на Украине предложили провести уже в марте.

Дата следующей встречи в «нормандском формате» пока не известна. В декабре его лидеры говорили, что саммит может пройти в начале апреля, однако глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что названный срок не является четко оговоренным. По его словам, сейчас оснований для проведения новой встречи нет, поскольку решения предыдущей еще не выполнены.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, переговоры
Материалы по теме
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Политика
Киев запланировал обмен пленными с Москвой до «нормандского саммита»
Политика
Зеленский сравнил свое президентство с дырявой лодкой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter