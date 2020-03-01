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На Украине предложили провести новый обмен «всех на всех» в марте

Москва и Киев договорились о таком обмене еще в декабре во время встречи в «нормандском формате» в Париже, однако с тех пор обмен проводился лишь между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса
Андрей Ермак (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на переговорах с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком в Минске заявил о намерении уже в марте провести новый этап обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех». В сообщении, которое опубликовано в Facebook офиса Владимира Зеленского, указывается, что такой обмен предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров «нормандского формата» в декабре прошлого года.

Участники переговоров также заявили о необходимости дальнейших переговоров для полного выполнения решений, принятых в Париже. Там 9 декабря 2019 года прошел последний саммит в «нормандском формате». В нем участвовали лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии. По итогам встречи стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям и договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», а также условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта 2020 года.

О начале переговоров об обмене всех удерживаемых в России украинцев (включая крымских татар) Зеленский рассказал еще в конце января во время поездки в Иерусалим. Последний такой обмен произошел в сентябре 2019 года по формуле 35 на 35. Тогда в Москву, в частности, вернулись глава украинского офиса «РИА Новости» Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, проходивший на Украине по делу о гибели рейса MH17 в 2014 году. Киеву вернули задержанных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм.

В конце декабря прошел обмен между Украиной и властями самопровозглашенных республик Донбасса. Киев получил 76 человек, Луганск — 63, а Донецк — 60.

17 февраля замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что степень выполнения Киевом парижских договоренностей ставит под вопрос новую встречу в «нормандском формате», намеченную на апрель. По его словам, стремление Украины вернуть Донбасс без получения регионом особого статуса противоречит минским соглашениям и не устраивает самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, «нормандский формат»
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