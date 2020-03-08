У посетителя конференции с участием Трампа и Пенса выявили коронавирус

Организаторы мероприятия заверили, что заболевший не контактировал с вице-президентом США и главой государства

Анализы, взятые у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, показали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщили организаторы мероприятия — Американский консервативный союз (ACU), передает Fox News. Форум проходил с 26 по 29 февраля в Форт-Вашингтон (штат Мэриленд), в нем участвовали многие чиновники Белого дома.

В этом году на конференции выступили и президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. В ACU заявили, что заболевший не контактировал с ними, а также не посещал мероприятия в главном зале. Его поместили под карантин, заболевший находится в Нью-Джерси под наблюдением врачей.

Организаторы мероприятия сообщили, что администрация президента осведомлена о ситуации.

В Белом доме знают, что одного из участников конференции протестировали на коронавирус, рассказали там. «В настоящее время нет никаких признаков того, что президент Трамп или вице-президент Пенс встречались или находились в непосредственной близости от [заболевшего] посетителя», — приводит CNN заявление Белого дома.

Как отмечает Business Insider, на конференции присутствовали порядка 19 тыс. человек. Трамп выступил на ней в последний день проведения мероприятия, 29 февраля.