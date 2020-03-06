Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

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Сенат США (верхняя палата конгресса) одобрил 5 марта выделение $8,3 млрд для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Законопроект предусматривает ассигнования в размере $7,8 млрд на борьбу с коронавирусом и дополнительные расходы в размере до $500 млн на телемедицину (обеспечение услуг по передаче данных и медицинской информации на расстоянии). Утвержденный конгрессом законопроект будет отправлен в Белый дом на подпись президенту Дональду Трампу.

При голосовании только один член палаты из 96 — сенатор от штата Кетукки Рэнд Пол — высказался против предлагаемой меры. Он предложил компенсировать частично сократить расходы США на противостояние коронавирусу путем сокращения пункта, который предусматривает помощь другим государствам в борьбе с вирусом, однако сенат это предложение отклонил.

Ранее палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила выделение средств на борьбу с болезнью практически единогласно, только два представителя палаты высказались против.

Из выделенной суммы большую часть ($3 млрд) планируется потратить на исследования и разработку коронавирусных вакцин, экспресс-тестов и терапевтических средств. Еще $1,25 млрд будет направлено на помощь против распространения вируса за пределами США. Почти $1 млрд направят на закупку лекарств и медикаментов.