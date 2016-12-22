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WP узнала об особых условиях Трампа для Канады и Мексики по металлам
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WP узнала об особых условиях Трампа для Канады и Мексики по металлам
Политика, 08 мар, 08:14
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WP узнала об особых условиях Трампа для Канады и Мексики по металлам
Мексика и Канада могут получить 30-дневную отсрочку при введении пошлин на ввоз в США стали и алюминия, узнала WP. Однако ее продление президент Дональд Трамп увязал с продвижением переговоров по пересмотру условий НАФТА
Дональд Трамп (Фото: Keith Srakocic / AP)

Один из вариантов введения тотальных пошлин на ввоз в США стали и алюминия предусматривает для продукции из Канады и Мексики месячную отсрочку, которая может быть продлена в будущем, пишет газета The Washington Post ​(WP) со ссылкой на свои источники. Президент Дональд Трамп может подписать соответствующее распоряжение уже в четверг, 8 марта, на встрече с представителями профсоюзов рабочих сталелитейной промышленности, уточняет издание.

По замыслу администрации, продление моратория на пошлины может быть увязано с продвижением переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА). Газета уточняет, что на момент подготовки статьи работа над документом еще продолжалась и его финальный вариант готов не был.

О планах ввести 25-процентные пошлины на сталь и десятипроцентные пошлины на импорт алюминия администрация Трампа объявила 1 марта. ​«Мы установим пошлины на ввоз стали и алюминия. Где-то на следующей неделе я подпишу соответствующий указ, и вы впервые за долгое время получите защиту», — сказал тогда американский президент.

Позже Трамп уточнил, что пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики будут отменены в случае подписания «нового и честного» соглашения о свободной торговле. «Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас обсуждается, было плохой сделкой для США. Пошлины на сталь и алюминий будут отменены, только если будет подписано новое и справедливое соглашение о НАФТА», — пояснил он тогда.​

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Решение о пошлинах вызвало бурные дебаты как среди демократов — политических противников Трампа, так и в стане республиканцев, от которых он баллотировался на выборах. Многие критики считают, что протекционистские меры могут стать началом торговой войны, что в конечном итоге приведет к потерям для американской экономики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемыми планы повышения пошлин на сталь и алюминий. В Евросоюзе заявили, что намерены добиться для себя исключений из правил, которые намерены ввести США.

​Экономический советник Трампа Гэри Кон, который сыграл одну из ключевых ролей в разработке его налоговой реформы, уйдет в отставку.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: пошлины , Дональд Трамп , Белый дом
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