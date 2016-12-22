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ЕС заявил о намерении добиться для себя отмены пошлин США на металлы
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ЕС заявил о намерении добиться для себя отмены пошлин США на металлы
Экономика, 07 мар, 16:08
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ЕС заявил о намерении добиться для себя отмены пошлин США на металлы

Евросоюз планирует добиться для себя исключений из таможенных пошлин на сталь и алюминий, которые намерены ввести США, заявил еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы интенсивно ведем обсуждение с нашими партнерами из США, чтобы объяснить им, что это неверный шаг, и попросить Вашингтон передумать. Мы еще надеемся, что ЕС будет исключен [из решения США о введении пошлин]», — сказала она (цитата по ТАСС).

Евросоюз делает все возможное, чтобы добиться со стороны Вашингтона пересмотра решения, отметила Мальмстрем, назвав возможное введение пошлин «глубоко несправедливым».

По ее словам, «это нанесет ущерб трансатлантическим отношениям, а также глобальной торговой системе». Еврокомиссар заявила также о серьезных сомнениях относительно совместимости решения США с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

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Сейчас, по словам Мальмстрема, Брюссель готовится к любым последствиям, так как официального решения США пока нет. Еврокомиссар подчеркнула, что Евросоюз не ведет торговую войну с США, но не может «стоять молча, когда может пострадать экономика».

О планах США ввести импортные пошлины на сталь и алюминий объявил 1 марта президент Дональд Трамп. Предполагается, что для всех стран, поставляющих эту продукцию в Америку, пошлины составят 25% (для стали) и 10% (для алюминия).

В ВТО позднее заявили, что из-за этого решения ситуация в мире может накалиться. «Торговая война никому не нужна. ВТО будет внимательно следить за ситуацией», — сказал гендиректор организации Роберто Азеведо.

Теги: региональный протекционизм , Европейский союз , Дональд Трамп
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