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Советник Трампа уволится после решения главы США ввести пошлины на сталь
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Советник Трампа уволится после решения главы США ввести пошлины на сталь
Политика, 07 мар, 02:39
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Советник Трампа уволится после решения главы США ввести пошлины на сталь
Экономический советник главы США планирует уйти в отставку. Ранее об этом говорили источники Bloomberg и New York Times. Увольнение чиновника они связывали с его недовольством решением Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий
Гэри Кон (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Экономический советник президента США Гэри Кон планирует в ближайшее время уйти в отставку. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение администрации американского лидера сообщает CNN.

«Гэри был моим главным экономическим советником, он отлично справлялся с задачами, возникающими на нашей повестке дня», — заявил в связи с этим американский лидер Дональд Трамп, заметив, что Кон помогал ему проводить историческую реформу по сокращению налогов. «Он обладает редким талантом, и я благодарю его за преданную службу американскому народу», — заключил президент.

Сам Кон, комментируя свою отставку, сказал, что для него было большой честью «осуществлять в США политику экономического роста, чтобы помочь американцам». Одной из своих основных целей в должности советника Трампа он, в частности, назвал попытку помочь людям «преодолеть историческую налоговую реформу». «Я благодарен президенту за предоставленную мне возможность и желаю ему и администрации больших успехов в будущем», — отметил также Кон (цитата по Bloomberg).

Канада сочла «неприемлемыми» пошлины США на сталь и алюминий
Политика

Ранее, 6 марта, отставку Кона со ссылкой на собственные источники в администрации президента США анонсировали Bloomberg и The New York Times. Уход чиновника они связывали с решением Трампа настаивать на введении экономических пошлин на импорт стали и алюминия в США. Об этом глава Соединенных Штатов объявил 1 марта. Размер пошлин, по словам Трампа, должен составить 25% для стали и 10% для алюминия. Выплачивать эти сборы, согласно инициативе американского президента, должны будут все страны, поставляющие эту продукцию в США.

Предложение Трампа, как напоминает Bloomberg, ранее не поддержали как торговые партнеры Штатов (в частности, Канада назвала их «неприемлемыми», а Китай заявил о принятии мер в случае ущемления США их торговых интересов), так и ряд однопартийцев Трампа — членов Республиканской партии. Против него также высказался Кон. В связи с этим ожидалось, что экономический советник Трампа «с большей вероятностью» покинет Белый дом, как только законопроект о пошлинах на импорт стали и алюминия будет подписан президентом и станет законом, отмечают собеседники агентства.

Источники The New York Times утверждают, что отставка Кона станет последним громким увольнением в администрации Дональда Трампа. С момента инаугурации нынешнего президента США в январе 2017 года его администрацию покинули более десяти человек, в том числе давняя соратница нынешнего главы США и бывший директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс, напоминает газета.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дональд Трамп , пошлины , импорт
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