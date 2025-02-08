SCMP узнала о плане санкций ЕС против 25 китайских компаний из-за России
Европейский союз намерен ввести санкции против 25 китайских компаний, которые подозревает в обходе ограничений против России. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.
Предполагается, что меры будут введены в рамках 16-го пакета санкций против России. Компаниям, часть из которых базируется в Гонконге, а часть — в материковом Китае, запретят закупать товары в Евросоюзе, сообщили газете осведомленные источники.
Компании, названий которых издание не приводит, Брюссель обвиняет в поставках товаров европейского производства покупателям, связанным с российским оборонно-промышленным комплексом. Последним закупки таких товаров ЕС ранее запретил, говорят собеседники SCMP.
Также под ограничения может попасть одно китайское физическое лицо — ему грозят запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозка активов на территории всех государств объединения.
ЕС уже вводил санкции против китайских компаний из-за ситуации на Украине. Пекин, как и Москва, считает санкции незаконными. «Китай решительно выступает против незаконных санкций <...> против КНР, вызванных сотрудничеством Китая с Россией», — заявляли в китайском МИДе.
Китайские и российские предприятия осуществляют «нормальный обмен и сотрудничество» и не нацелены на третьи стороны, подчеркивали в министерстве. Там также отмечали готовность Китая принять меры, чтобы защитить права и интересы своих компаний.
Китайский МИД неоднократно заявлял, что в ситуации с Украиной придерживается мирной позиции, и указывал, что поставками вооружений «на поле боя» занимаются именно США. Данные о возможной помощи Пекина Москве МИД называл дезинформацией. Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению.
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