США временно прекратили прием посылок из Китая на фоне торговой войны
Почтовая служба США временно приостановила прием посылок из Китая и Гонконга, не уточнив сроки, сообщило CNN со ссылкой на учреждение.
В своем заявлении служба подчеркнула, что такой перерыв не повлияет на поток писем, но не указала причину решения.
Ранее американский президент Дональд Трамп аннулировал действовавшее в США правило исключения «de minimis», которое позволяло всем, включая экспортеров, отправлять в Соединенные штаты посылки стоимостью менее $800 без уплаты пошлин или необходимости проходить инспекцию.
Таможенники и пограничники США могут вскрывать и досматривать все международные посылки, уточнило агентство. Эксперты заявили CNN, что, если в США каждая посылка будет подвергаться досмотру, их доставка в эту страну замедлится.
Новое правило может затронуть и такие платформы электронной коммерции, как китайские Shein и Temu, которые построили свой бизнес с помощью этого исключения. Освобождение от налогов на дешевые товары позволило ввозить в США миллионы посылок по низким для потребителей ценам, отметил телеканал.
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