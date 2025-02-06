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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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ЦРУ отправило в Белый дом незащищенное письмо с именами сотрудников

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Возвращение Трампа в Белый дом
В списке приведены имена и первые буквы фамилий аналитиков и оперативников, нанятых за последние два года. Экс-сотрудники ЦРУ опасаются, что данные передадут команде Маска, а впоследствии доступ к ним получит иностранная разведка
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

ЦРУ по требованию Белого дома направило в правительственное управление кадровой службы США незасекреченное письмо со списком сотрудников, нанятых за последние два года, сообщают The New York Times и CNN.

Требование было выполнено в рамках указа президента Дональда Трампа о сокращении числа федеральных госслужащих. Бывшие сотрудники агентства опасаются утечки, один из них в разговоре с NYT назвал происходящее «катастрофой контрразведки». Собеседники издания допускают, что перечень могут передать команде миллиардера Илона Маска, который возглавляет Департамент государственной эффективности (DOGE). Если это произойдет, его фигуранты впоследствии могут «стать более легкой целью» для разведслужб Китая, России и других стран.

В списке указаны имена и первые буквы фамилий всех новых сотрудников, среди них много молодых аналитиков и оперативников, которые специализируются на Китае. Обычно их личности строго засекречены, так как китайские хакеры постоянно пытаются их идентифицировать, пишет NYT. По мнению собеседников CNN, за счет того, что у некоторых сотрудников «необычные» имена, сделать это не составит труда — например, сопоставив информацию с открытыми данными.

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Фото:Mark Wilson / Getty Images

Новые сотрудники, скорее всего, еще не начали работу под прикрытием за границей, сообщает телеканал. Однако карьера некоторых офицеров может закончиться, так и не начавшись — ЦРУ не рискнет отправлять их на задания из опасений, что их личности будут раскрыты. Сколько именно человек вошло в список, не уточняется.

«Мы соблюдаем указы президента и предоставляем запрашиваемую информацию по соответствующим каналам», — заявил представитель ЦРУ.

Трамп во время предвыборной кампании пообещал реформировать бюрократический аппарат США и приступил к реализации плана после вступления в должность 20 января. CNN отмечает, что ЦРУ стало первым органом в сфере национальной безопасности, которого коснулись эти меры. Разведуправление предложило сотрудникам уволиться по сокращению штатов с условием получения зарплаты за восемь месяцев и льгот.

Критики Трампа считают, что его команда также проводит чистки в ФБР. Временное руководство Министерства юстиции потребовало передать ему сведения об агентах, которые участвовали в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года и других дел, связанных с президентом. Ряд сотрудников ФБР в ответ подали в суд на Минюст — истцы подчеркивают, что, если их личности раскроют, это поставит под угрозу безопасность агентов и их семей.

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