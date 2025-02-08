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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский анонсировал введение системы призыва для 18-летних

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Военная операция на Украине
В ближайшие дни украинские власти представят систему годичных контрактов для добровольного привлечения в армию молодых людей 18-24 лет, заявил Зеленский. Контракт предусматривает «высокое денежное обеспечение», отметил он
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: OP_UA / Telegram)

На следующей неделе украинское правительство намерено ввести системы контрактов, чтобы привлечь в армию молодых людей 18-24 лет, которые не подпадают под мобилизацию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По его словам, это будет специальный контракт, рассчитанный на год, «в котором будет много преимуществ... также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение».

«Это для тех, кто хочет вступить в армию, это не мобилизация. <...> Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — подчеркнул украинский президент.

Он отказался уточнить, сколько человек, как ожидается, поступят на службу.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Весной 2024 года в стране ужесточили условия мобилизации, в частности снизив минимальный порог призыва с 27 до 25 лет. На фоне жалоб украинских бойцов в интервью западным СМИ на нехватку личного состава, отсутствие ротаций на передовой и, как следствие, истощение военных российские войска активно продвигаются в Донбассе.

США на этом фоне призывали Украину снизить возраст призыва до 18 лет, однако в Киеве отказывались это делать. Зеленский говорил, что такая мера не имеет смысла из-за нехватки оружия. «Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?» — сказал он в интервью Bloomberg 23 января.

При этом на следующий день замглавы офиса украинского президента полковник Павел Палиса заявил о «завершающем этапе» работы над реформой в области призыва, чтобы привлечь молодых людей 18-25 лет и тех, кто имеет право на отсрочку, в армию на добровольной основе. Офицер отметил, что реформа призыва необходима, поскольку нынешняя система препятствует прогрессу.

Одну из инициатив Палиса назвал «честным контрактом», который включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и командирами. По словам офицера, Украина имеет «огромный мобилизационный ресурс», но нынешний механизм мобилизации «не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть».

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Владимир Зеленский призыв мобилизация контрактная служба
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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