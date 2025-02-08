Зеленский анонсировал введение системы призыва для 18-летних
На следующей неделе украинское правительство намерено ввести системы контрактов, чтобы привлечь в армию молодых людей 18-24 лет, которые не подпадают под мобилизацию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
По его словам, это будет специальный контракт, рассчитанный на год, «в котором будет много преимуществ... также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение».
«Это для тех, кто хочет вступить в армию, это не мобилизация. <...> Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — подчеркнул украинский президент.
Он отказался уточнить, сколько человек, как ожидается, поступят на службу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Весной 2024 года в стране ужесточили условия мобилизации, в частности снизив минимальный порог призыва с 27 до 25 лет. На фоне жалоб украинских бойцов в интервью западным СМИ на нехватку личного состава, отсутствие ротаций на передовой и, как следствие, истощение военных российские войска активно продвигаются в Донбассе.
США на этом фоне призывали Украину снизить возраст призыва до 18 лет, однако в Киеве отказывались это делать. Зеленский говорил, что такая мера не имеет смысла из-за нехватки оружия. «Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?» — сказал он в интервью Bloomberg 23 января.
При этом на следующий день замглавы офиса украинского президента полковник Павел Палиса заявил о «завершающем этапе» работы над реформой в области призыва, чтобы привлечь молодых людей 18-25 лет и тех, кто имеет право на отсрочку, в армию на добровольной основе. Офицер отметил, что реформа призыва необходима, поскольку нынешняя система препятствует прогрессу.
Одну из инициатив Палиса назвал «честным контрактом», который включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и командирами. По словам офицера, Украина имеет «огромный мобилизационный ресурс», но нынешний механизм мобилизации «не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть».
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин