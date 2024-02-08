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Политика ,  
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Власти Ленобласти ограничили проведение митингов до мая

Оперштаб Ленобласти ограничил проведение митингов до 1 мая из-за угрозы терактов
Причиной в оперативном штабе региона назвали «угрозу террористических акций и иных провокаций»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Оперативный штаб Ленинградской области ввел ограничения на проведение митингов и других акций протеста в регионе до 1 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации региона.

«Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций», — говорится в сообщении.

При возникновении «острых вопросов» у жителей с ними организуют встречи представителей власти, пообещали в администрации.

Портал 47news 8 февраля сообщил, что администрация города Гатчина Ленинградской области впервые после снятия ковидных ограничений согласовала митинг при условии, что организаторы предоставят договор на охрану акции. Речь идет о двухчасовом митинге 11 февраля с участием 150 человек. Поводом стало недовольство жителей из-за запаха с местного мусорного полигона, уточняет издание.

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В декабре 2023 года в Ленинградской области отменили запрет на проведение митингов, демонстраций и собраний. Он был введен в ноябре 2022 года по решению оперативного штаба в связи с объявленным в области «базовым уровне готовности» по указу президента. Однако впоследствии власти посчитали антитеррористическую меру избыточной. «Митинговать снова можно по специально установленным местными администрациями адресам, получив согласование и уведомив муниципалитет не менее чем за 14 дней», — пояснили в пресс-службе правительства региона.

На прошлой неделе прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях. Ведомство сообщило, что в Сети появилась информация о «публичной акции в центре Москвы». О какой именно акции идет речь, там не уточнили, сообщив только, что «массовое мероприятие» не было согласовано с властями. Перед этим движение жен мобилизованных собиралось провести акцию, приуроченную к 500 дню со дня объявления мобилизации.

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Елена Чернышова
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