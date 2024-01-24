Глава Якутии Николаев призвал не реагировать на призывы к незаконным акциям

Власти призвали не участвовать в митингах после убийства в Якутске

В результате конфликта в Якутии погиб 26-летний местный житель. Глава региона заявил, что задержанный подозреваемый — гражданин России родом из Таджкистана. Губернатор призвал «не реагировать на незаконные призывы»

Задержания подозреваемого в убийстве в Якутске (Фото: МВД России)

Управление МВД по Якутии после убийства 26-летнего жителя республики в Якутске и задержания подозреваемого в этом уроженца Таджикистана призвало не поддаваться на провокации в интернете и воздержаться от участия в несогласованных акциях.

Подозреваемого в убийстве задержали 22 января. По версии МВД, изначально у него произошел бытовой конфликт в клубе «Мята» с одним из посетителей. Последний вместе с еще несколькими людьми позднее выехал по месту жительства подозреваемого, где конфликт продолжился. Трое участников драки получили ножевые ранения, один в результате скончался.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что задержанный — гражданин России родом из Таджикистана. Он пообещал выяснить обстоятельства получения им российского гражданства и заявил, что «таким людям нет места в нашем обществе».

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего, а также заявил об уверенности, что следствие и суд «подойдут к делу без снисхождения», и сказал, что будет держать ход расследования на контроле.

Николаев призвал не реагировать на «незаконные призывы». «Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас», — заявил глава Якутии.

Убийство прокомментировал председатель союза Таджикистана в Якутии Ходи Оев. Он тоже выразил уверенность, что виновный понесет наказание «по всей строгости закона». «Мы приложим все усилия, чтобы не допускать подобного со стороны нашей молодежи. Просим не судить весь народ по одному человеку и его поступку», – добавил он.