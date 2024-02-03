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Военная операция на Украине ,  
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Прокуратура предупредила об ответственности за призывы к акциям в Москве

Прокуратура предупредила об ответственности за несогласованные акции в Москве
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне движение жен мобилизованных объявило о проведении акции. В прокуратуре заявили, что мероприятие не согласовано с властями
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Прокуратура Москвы предупредила в своем телеграм-канале об ответственности за призывы и участие в несогласованных мероприятиях в центре города.

Ведомство заявило, что в интернете появилась информация о «публичной акции в центре Москвы», не уточнив, о чем идет речь. «Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — говорится в сообщении. За призывы выходить на несанкционированные акции грозит наказание вплоть до административного арест по ст. 20.2 КоАП.

Накануне движение жен мобилизованных объявило, что планирует провести акцию, приуроченную к 500 дню со дня объявления мобилизации. Как передает телеграм-канал «Осторожно, новости», в Александровском саду собрались люди, некоторые идут возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 22 сентября 2022 года, а чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи призвать 300 тыс. россиян. Указа о завершении частичной мобилизации не было, но власти неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новой волне набора людей.

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Политика
Владимир Путин

Летом 2023 года Путин, говоря о возможной ротации, отмечал, что закон не предусматривает конкретных сроков, и надо исходить «из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения». Вместе с тем президент признал, что «когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой».

В Минобороны в прошлом сентябре заявляли, что ротация мобилизованных проходит «с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО». В декабре 2023 года депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») опубликовал ответ ведомства на свой запрос, в котором говорилось, что срок службы мобилизованных «истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего указа президента», и установление иных сроков «полагается нецелесообразным». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в сентябре заявил, что мобилизованные россияне смогут вернуться домой «после завершения специальной военной операции» и «ротация никакая не предусмотрена».

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По состоянию на середину декабря, говорил Путин на пресс-конференции, непосредственно в зоне боевых действий находились 244 тыс. мобилизованных.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
прокуратура Москвы несанкционированная акция мобилизация Александровский сад Военная операция на Украине
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