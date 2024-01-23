Власти предложили запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии

Власти планируют запретить отказывать соискателям в трудоустройстве по причине того, что они служили в армии или имеют инвалидность, узнал РБК. Сейчас такие отказы запрещены по признаку пола, национальности, наличию детей и т.д.

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Власти собираются запретить работодателям выносить отказ в трудоустройстве по причине того, что соискатель проходил военную службу или имеет инвалидность. С инициативой внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс вышло Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте, следует из таблицы поправок, подготовленных к рассмотрению рабочей группой комитета Госдумы по труду (есть у РБК, их подлинность подтвердил знакомый с текстом источник). Минтруд «частично поддержал» это предложение, указано в документе. Кроме того, ГПУ выступило за то, чтобы правительство получило право определять, какие работники и организации могут получить броню от призыва в период мобилизации.

Предложения ГПУ еще не рассматривались на заседании рабочей группы, дискуссия по ним только предстоит, сказал РБК ее руководитель, депутат Андрей Исаев. РБК направил запрос в Минтруд и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Суть инициативы

Действующие нормы Трудового кодекса запрещают «необоснованный отказ» в заключении трудового договора. В частности, сейчас работодателю нельзя ограничивать права или устанавливать преимущество соискателям в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального положения. Кроме того, Трудовой кодекс (ТК) содержит прямой запрет отказывать в заключении трудового договора женщинам «по мотивам», связанным с беременностью или наличием детей.

ГПУ при президенте предлагает дополнить ст. 64 Трудового кодекса двумя новыми категориями работников, которым запрещается отказывать в заключении трудового договора. А именно:

Бывшие военнослужащие

К ним в ГПУ при президенте предлагают относить граждан, окончивших военную службу по контракту или в рамках мобилизации, а также тех, у кого закончилось действие контракта «о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», или пребывание в добровольческих формированиях.

Предполагается, что выносить отказ в трудоустройстве для таких граждан нельзя будет в течение года после окончания службы/завершения контракта при условии, что они не имеют медицинских противопоказаний для выполнения соответствующей работы и удовлетворяют квалификационным требованиям, необходимым для ее выполнения.

Инвалиды

По предложению ГПУ отказывать в трудоустройстве гражданам с инвалидностью будет нельзя, но тоже при условии, что они не имеют медицинских противопоказаний для выполнения работы и удовлетворяют квалификационным требованиям вакансии.

Минтруд частично поддержал инициативу, следует из таблицы предлагаемых поправок. «При дополнении ст. 64 ТК РФ полагаем необходимым по аналогии с иными перечисленными категориями работников в этой статье указать «по мотивам», — отметили в ведомстве.

Кроме того, ГПУ предложило дать гарантии отдельным категориям работников на период мобилизации. Для этого необходимо предоставить правительству полномочия по определению организаций и профессий, работа которых «предоставляет работникам бронь (отсрочку) от призыва на военную службу на период мобилизации или в военное время».

Вопросы регулирования призыва на военную службу на период мобилизации или в военное время не могут быть отнесены к предмету трудового законодательства, отмечается в позиции Минтруда.

Какие льготы на рынке труда уже есть у военнослужащих Участники спецоперации и их родственники имеют право на приоритетное трудоустройство через службы занятости, а также на бесплатное переобучение, а работодатели могут получать субсидию за их наем в размере трех МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Статус ветерана боевых действий получили более 133 тыс. участников спецоперации на территории Украины, сообщали в Минтруде в июне 2023 года.

Проблема дискриминации при найме

Необходимость расширения круга лиц, на которых распространяются гарантии по ст. 64 Трудового кодекса, назревала давно, так как в практике трудовых отношений нередки случаи дискриминации в отношении отдельных категорий работников, считает консультант практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Токарев.

«Несмотря на то что для категорий лиц, на которых предлагают распространить действие ст. 64 ТК РФ, устанавливаются дополнительные меры поддержки, льготы, особые условия труда (например, квотирование рабочих мест для инвалидов как одна из мер поддержки со стороны государства), предложенные изменения однозначно закрепят запрет на необоснованный отказ в их приеме на работу», — оптимистичен Токарев.

Сегодняшний рынок труда таков, что работодатели — и крупные, и малые — «днем с огнем ищут квалифицированных работников», возражает вице-президент РСПП Федор Прокопов.

«И большой, и малый работодатель рады, если приходит квалифицированный соискатель. Сложно представить, что в нынешних условиях ему могут отказать по причине участия в специальной военной операции или инвалидности», — считает Прокопов.

Он отмечает, что властям следует более четко аргументировать необходимость такого нововведения. «Если мы хотим решить проблему, сначала надо ее идентифицировать. Сейчас я ее не вижу», — категоричен он.

Согласно ст. 64 Трудового кодекса отказ в трудоустройстве должен быть обоснован и связан с деловыми качествами, указывает юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Под деловыми качествами пленумом Верховного суда подразумевается способность физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств (состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).

Таким образом, работодатели уже и так не могут отказать лицу в заключении трудового договора в связи с инвалидностью или прохождением военной службы, так как это не связано с деловыми качествами работника, говорит юрист. Предложение Государственно-правового управления по сути закрепляет на уровне закона сформировавшееся судебной практикой правило, отмечает она.