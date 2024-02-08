Швейцария отменила упрощенный въезд для российских дипломатов
Власти Швейцарии отменили упрощенную процедуру въезда для российских дипломатов и установили более строгие правила получения визы, рассказал «РИА Новости» постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«Швейцария отменила упрощенный порядок въезда для обладателей российских дипломатических паспортов, обязав их получать визы для краткосрочных поездок в страну. Более того, с осени прошлого года швейцарцы стали требовать предоставления именных приглашений на каждое конкретное мероприятие, проводимое расположенными здесь международными организациями», — сообщил постпред.
По словам дипломата, такая мера накладывает серьезные ограничения на работу российских дипломатов, поскольку нередко составы делегаций «формируются гибко, возможны персональные изменения, а сообщать об этом швейцарские власти требуют заблаговременно».
Кроме того, из-за ограничений на полеты дипломатам стало труднее добираться в Швейцарию: раньше дорога занимала четыре часа, теперь — 15. Это вызвано тем, что лететь приходится через третьи страны.
«Естественно, все это самым негативным образом сказывается на привлекательности и авторитете Женевы как комфортной «площадки» для проведения международных мероприятий», — заключил Гатилов.
31 января Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза против России. Решение вступило в силу с 1 февраля. В соответствии с ним был введен поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов, а также некоторых товаров, которые приносят «значительный доход» России. В частности, в списке присутствует чугун и сжиженный нефтяной газ.
23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН по ситуации в Палестине. В сообщении по итогам встречи МИД заявил, что Лавров дал «принципиальные оценки продолжающегося устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов «нейтралитета». Политика Швейцарии в отношении России была охарактеризована как «недружественная».
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