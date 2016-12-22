Жители Донбасса получили помощь на €15,3 млн благодаря папе римскому

Из этой суммы €11 млн — пожертвования от прихожан католических церквей Европы. Их собрали для пострадавших от военных действий на востоке Украины по призыву папы Франциска. Остальные деньги папа римский выделил из личных фондов

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В рамках гуманитарной миссии папы римского Франциска — акции «Папа для Украины» — пострадавшие от военных действий в Донбассе местные жители получили помощь на €15,3 млн. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал апостольский нунций на Украине, архиепископ Клаудио Гуджеротти, передает «Интерфакс-Украина».

Эта миссия, по его словам, «была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными». «Она была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке [Украины], на те сферы, в которых люди просто выживали», — отметил Гуджеротти.

€11 млн из общей суммы, как указал представитель римского папы, были собраны для жителей Донбасса по призыву папы Франциска прихожанами католических церквей Европы. Подобный результат Гуджеротти назвал «очень щедрым». К нему папа римский, по данным архиепископа, добавил еще €5 млн из своих личных фондов».

Из собранных средств €6,2 млн, как уточнил на брифинге​ глава технического секретариата акции, епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-католической церкви на Украине Эдуард Кава, местные власти уже направили на обеспечение теплом домов и социальных объектов в Донбассе. В частности, на эти деньги, по его словам, были установлены твердотопливные котлы, проведено утепление зданий и их восстановление. Такого рода помощь, как указал епископ, получили 107 тыс. жителей востока Украины.

Еще €5,7 млн, по словам Кавы, ушли на обеспечение жителей Донбасса товарами продовольствия и гигиены, €2,4 млн пошли на медицинское обеспечение для 440 тыс. пострадавших в результате боестолкновений. Еще €1 млн был потрачен на психосоциальную поддержку детям и их родителям через центры психологического восстановления и посредством организации детских лагерей, рассказал глава технического секретариата акции.

Таким образом, в рамках миссии «Папа для Украины» местные жители получили помощь на €15,3 млн. На что ушли еще €700 тыс., если прихожане собрали €11 млн, а римский папа выделил из личного фонда €5 млн, Кава не пояснил.​

Жителям неподконтрольных Киеву самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продукты и медикаменты в рамках миссии папы Франциска, по словам епископа, раздают сотрудники Красного Креста. Сами представители акции возможности попасть на территории ДНР и ЛНР не получили, отметил Кава.​

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Активные боевые действия начались после того, как в Донбасс в рамках антитеррористической операции (АТО) были направлены украинские военнослужащие. В конце апреля 2018 года Порошенко объявил о завершении АТО и начале в регионе новой операции — объединенных сил. Смена формата была обусловлена законом о реинтеграции Донбасса, принятым Верховной радой в январе. Согласно ему территории ДНР и ЛНР Киев считает оккупированными, а Россию признает страной-агрессором. В связи с этим, как указывалось в документе, чтобы противостоять «агрессии Москвы», Украина может предпринимать необходимые действия, в том числе военные.