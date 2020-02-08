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Зеленский попросил папу римского помочь в освобождении пленных в Донбассе

В конце января украинский президент сообщил, что Киев начала переговоры с Москвой об обмене всех насильно удерживаемых лиц
Папа римский Франциск и Владимир Зеленский   (Фото: ZelenskyyUa / Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Италию посетил Ватикан, где встретился с папой римским Франциском.

«Понтифик делает все для достижения мира и согласия. Попросил его помочь с освобождением пленных в Донбассе, Крыму и России», — сообщил Зеленский в своем Twitter.

В Риме Зеленский также встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Его он попросил помочь с освобождением бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркова, которого в Италии осудили на 24 года за убийство фотографа Андреа Роккелли в районе города Славянск Донецкой области.

В конце января украинский президент сообщил, что Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех насильно удерживаемых лиц, в том числе и крымских татар.

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За девять месяцев президентства Зеленского состоялось несколько обменов удерживаемых лиц. Так, в сентябре прошлого года Россия и Украина передали друг другу по 35 человек. В Москву тогда приехали глава украинского офиса «РИА Новости» Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, проходивший на Украине по делу о гибели рейса MH17 в 2014 году. Киеву вернули задержанных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм.

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В конце декабря прошел обмен между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Киев получил 76 человек, Луганск — 63, а Донецк — 60.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, папа римский
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