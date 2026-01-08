Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж

Французская газета Le Monde со ссылкой на «хорошо осведомленный источник» сообщила, что спецпредставителя президента России видели в Париже 7 января. По данным издания, он посещал посольство США

Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС)

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 7 января был в Париже, сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

«По словам хорошо осведомленного источника, он [Дмитриев] был замечен на улице Фобур-Сент-Оноре», — пишет издание. Накануне, 6 января, в Париже прошла встреча руководителей стран «коалиции желающих», на которой были приняты две декларации о помощи Украине. Во встрече участвовали также спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

РБК обратился за комментарием к представителю Кирилла Дмитриева.

Улица Фобур-Сент-Оноре — одна из самых «политических» и статусных улиц Парижа. Там находится Елисейский дворец — официальная резиденция президента Франции (№ 55 rue du Faubourg Saint‑Honoré). Рядом расположены резиденция посла США (Hôtel de Pontalba, № 41) и посольства еще нескольких стран.

Le Monde отмечает, что Елисейский дворец опроверг визит Дмитриева в резиденцию президента.

«Как утверждается, господин Дмитриев был принят в посольстве США, расположенном прямо рядом с Елисейским дворцом», — написала газета.

В Париже 6 января 2026 года были подписаны два разных документа. Первый — совместная декларация всей «коалиции желающих», в которой страны‑участницы договорились о гарантиях безопасности для Украины и участии в механизме мониторинга прекращения огня. В ней зафиксированы общие принципы: участие в коалиции, поддержка Украины, участие в механизме контроля перемирия под руководством США и возможной многонациональной миссии после прекращения огня. Лидеры Украины, Франции и премьер Великобритании — Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер — по итогам заседания подписали отдельную трехстороннюю декларацию. В ней прописано, что Великобритания и Франция готовы направить войска на украинскую территорию после заключения мира и создавать там «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии по поводу этой встречи заявила, что подписанная в Париже участниками «коалиции желающих» декларация в поддержку Украины является «крайне далеким от мирного урегулирования» документом. По словам Захаровой, стержневым элементом декларации стали планы размещения на территории Украины многонациональных сил, а также создание там иностранных военных баз. Все они станут законными боевыми целями для российской армии, предупредила она.

«Новые милитаристские декларации так называемой коалиции желающих и киевского режима формируют в их лице настоящую «ось войны», — говорится в заявлении. Планы участников «оси» становятся более опасными для самой Европы, уточнила Захарова.

Дмитриев 20–21 декабря участвовал в переговорах с Уиткоффом и Кушнером в Майами.