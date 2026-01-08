 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж

Le Monde сообщила, что Дмитриева видели в Париже
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Французская газета Le Monde со ссылкой на «хорошо осведомленный источник» сообщила, что спецпредставителя президента России видели в Париже 7 января. По данным издания, он посещал посольство США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС)

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 7 января был в Париже, сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

«По словам хорошо осведомленного источника, он [Дмитриев] был замечен на улице Фобур-Сент-Оноре», — пишет издание. Накануне, 6 января, в Париже прошла встреча руководителей стран «коалиции желающих», на которой были приняты две декларации о помощи Украине. Во встрече участвовали также спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

РБК обратился за комментарием к представителю Кирилла Дмитриева.

Улица Фобур-Сент-Оноре — одна из самых «политических» и статусных улиц Парижа. Там находится Елисейский дворец — официальная резиденция президента Франции (№ 55 rue du Faubourg Saint‑Honoré). Рядом расположены резиденция посла США (Hôtel de Pontalba, № 41) и посольства еще нескольких стран.

Le Monde отмечает, что Елисейский дворец опроверг визит Дмитриева в резиденцию президента.

«Как утверждается, господин Дмитриев был принят в посольстве США, расположенном прямо рядом с Елисейским дворцом», — написала газета.

Зеленский после саммита коалиции продолжил встречу с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Владимир Зеленский

В Париже 6 января 2026 года были подписаны два разных документа. Первый — совместная декларация всей «коалиции желающих», в которой страны‑участницы договорились о гарантиях безопасности для Украины и участии в механизме мониторинга прекращения огня. В ней зафиксированы общие принципы: участие в коалиции, поддержка Украины, участие в механизме контроля перемирия под руководством США и возможной многонациональной миссии после прекращения огня.

Лидеры Украины, Франции и премьер Великобритании —  Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер — по итогам заседания подписали отдельную трехстороннюю декларацию. В ней прописано, что Великобритания и Франция готовы направить войска на украинскую территорию после заключения мира и создавать там «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии по поводу этой встречи заявила, что подписанная в Париже участниками «коалиции желающих» декларация в поддержку Украины является «крайне далеким от мирного урегулирования» документом. По словам Захаровой, стержневым элементом декларации стали планы размещения на территории Украины многонациональных сил, а также создание там иностранных военных баз. Все они станут законными боевыми целями для российской армии, предупредила она.

«Новые милитаристские декларации так называемой коалиции желающих и киевского режима формируют в их лице настоящую «ось войны», — говорится в заявлении. Планы участников «оси» становятся более опасными для самой Европы, уточнила Захарова.

Дмитриев 20–21 декабря участвовал в переговорах с Уиткоффом и Кушнером в Майами.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
При участии
Виктория Хабарова
Кирилл Дмитриев Париж Франция переговоры коалиция желающих США Джаред Кушнер Стив Уиткофф
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
