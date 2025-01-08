Пентагон: союзники Киева на базе «Рамштайн» утвердят план помощи до 2027 года

Пентагон сообщил о намерении утвердить план помощи Киеву до 2027 года

На предстоящей встрече в четверг, 9 января, контактная группа по поддержке Украины (UDCG) утвердит план помощи ВСУ до 2027 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Пентагона.

На 25-м заседании, которое будет проходить на авиабазе «Рамштайн» в Германии, министр обороны США Ллойд Остин соберет восемь лидеров коалиции.

«Лидеры должны будут одобрить дорожные карты, которые четко определяют потребности и цели военно-воздушных сил Украины <...> до 2027 года», — рассказал один из представителей Минобороны США.

UDCG была основана главой Пентагона 24 февраля 2022 года, после начала военных действий на Украине. Коалиция состоит из примерно 50 стран, которые регулярно встречаются для обсуждения потребностей Украины в области безопасности.

В середине декабря США выделили Украине пакет военной помощи на $500 млн. Это был 73-й пакет помощи Киеву от Вашингтона. В него, в частности, вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников и противотанковые системы Javelin.

Ранее в том же месяце США выделили Украине два пакета военной помощи на $725 и $988 млн. В них также вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение.

20 января в должность вступит избранный президент Дональд Трамп, который обещал завершить конфликт и критиковал высокие расходы на помощь Украине.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта, но только затягивает его.