Делегация США прибыла в Киев для ревизии военной помощи Украине
Делегаты Совета национальной безопасности США прибыли в Киев для обсуждения американской помощи Украине на 2025 год, сообщило Министерство обороны республики.
Представители совета прибыли для переговоров накануне встречи контактной группы по поддержке Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн в Германии.
UDCG была основана главой Пентагона 24 февраля 2022 года, после начала военных действий на Украине. Коалиция состоит из примерно 50 стран, которые регулярно встречаются для обсуждения потребностей Украины в области безопасности.
По информации министерства, одной из главных тем беседы в Киеве стало обсуждение результатов помощи США Украине на протяжении прошедшего года и планы на наступивший.
Как ожидается, на предстоящей 9 января встрече участники группы утвердят план помощи Вооруженным силам Украины до 2027 года. На нее приедет министр обороны США Ллойд Остин.
В середине декабря США выделили Украине пакет военной помощи на $500 млн. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников и противотанковые системы Javelin. До этого США выделили Украине два пакета военной помощи на $725 млн и $988 млн. В них также вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение.
По данным Счетной палаты США, при администрации Байдена конгресс выделил более $174 млрд на помощь Киеву. В общей сложности Вашингтон выделил 71 пакет военной помощи, не считая трат на восполнение запасов вооружений взамен переданных Украине. Как писала The Wall Street Journal в декабре, в Киеве рассчитывают на получение в 2025 году более $120 млрд военной помощи от стран Запада.
20 января в должность вступит избранный президент Дональд Трамп, который обещал завершить конфликт и критиковал высокие расходы на помощь Украине. Однако 20 декабря Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров между Соединенными Штатами и их западными союзниками, сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп намерен продолжить поставки оружия в Киев.
Москва осуждает любую военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта, но только затягивает его.
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